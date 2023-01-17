Електричний кросовер Ford Mustang перетворили на лімузин та катафалк (фото)
У США розробили катафалк та лімузин Ford Mustang Mach-E. Обидва автомобілі значно додали в довжині і мають запас ходу 322 км.
Електромобіль Ford Mustang Mach-E отримав дві нові нестандартні модифікації. Кросовер перетворили на катафалк та лімузин. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Тюнінг Ford Mustang Mach-E виконала американська компанія Coleman Milne. За основу взяли електрокари з акумуляторною батареєю ємністю 75,7 кВт∙год. Запас ходу обох версій складає 322 км, хоча у стандартної моделі він більше — 440 км.
Катафалк Ford Mustang Mach-E збільшений до 6,3 м завдовжки. Йому зберегли задні двері та додали величезну секцію з великою площею скління. Там встановлений висувний майданчик для труни, а двері багажника отримали електропривід. Інтер'єр обробили чорною тканиною.
Лімузин Ford Mustang Mach-E трохи коротший за катафалк — 5,8 м у довжину. Між дверима з'явилася додаткова секція з вікном. Крім того, авто на 114 мм вище стандартного кросовера.
Салон лімузина не показали, але відомо, що обробку зробили розкішнішою. Відомо, що збережено клімат-контроль, мультимедіа, електроприводи та камери кругового огляду стандартної моделі.
Раніше Фокус повідомляв, що на катафалк перетворили і електромобіль Tesla Model 3.