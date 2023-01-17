Электрический кроссовер Ford Mustang превратили в лимузин и катафалк (фото)

В США разработали катафалк и лимузин Ford Mustang Mach-E. Оба автомобиля значительно прибавили в длине и обладают запасом хода 322 км.

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Электромобиль Ford Mustang Mach-E получил две новые нестандартные модификации. Кроссовер превратили в катафалк и лимузин. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Тюнинг Ford Mustang Mach-E выполнила американская компания Coleman Milne. За основу взяли электрокары с аккумуляторной батареей емкостью 75,7 кВт∙ч. Запас хода обеих версий составляет 322 км, хотя у стандартной модели он больше – 440 км.

[ + – ] Запас хода электрокаров составляет 322 км

Катафалк Ford Mustang Mach-E увеличен до 6,3 м в длину. Ему сохранили задние двери и добавили огромную секцию с большой площадью остекления. Там установлена выдвижная площадка для гроба, а дверь багажника получила электропривод. Интерьер отделали черной тканью.

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Лимузин Ford Mustang Mach-E несколько короче катафалка – 5,8 м в длину. Между его дверями появилась дополнительная секция с окном. Кроме того, авто на 114 мм выше стандартного кроссовера.

[ + – ] Катафалк достигает 6,3 м в длину

Салон лимузина не показали, но известно, что отделку сделали роскошнее. Известно, что сохранены климат-контроль, мультимедиа, электроприводы и камеры кругового обзора стандартной модели.

Ранее Фокус сообщал, что в катафалк превратили и электромобиль Tesla Model 3.