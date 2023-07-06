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Авто

Передвижной храм: роскошный седан Toyota превратили в экстравагантный катафалк (фото)

Toyota, Toyota Century, Катафалк, Япония, США, Авто, Автомобили, Аукцион, Фото, Необычные авто
Фото: Cars and Bids | Катафалк выполнен в японском стиле миягата

Седан, который ранее использовался для перевозки высокопоставленных чиновников, был превращен в роскошный катафалк. Задняя платформа имитирует храм с отделкой, которая напоминает золото.

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В США на аукцион Cars & Bids выставили необычный катафалк на базе роскошного седана Toyota Century. В задней части установлена платформа, которая напоминает храм. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

В Японии распространены катафалки миягата, которые сильно отличаются от традиционного похоронного транспорта. Вместо сдержанной платформы, в которой перевозят гроб, задняя часть таких авто выполнена очень экстравагантно.

Этот экземпляр основан на седане Toyota Century 1996 года выпуска. Такой автомобиль часто выбирали чиновники, так как эта модель предлагает очень высокий уровень комфорта и имеет высокую стоимость.

Катафалк Toyota Century Fullscreen
Катафалк сохранил задние двери
Фото: Cars and Bids

Авто окрашено в черный цвет, а внешний вид дополняют хромированные кузовные элементы. Катафалк сохранил задние двери, хотя в них больше нет необходимости.

Особое внимание было уделено новой задней платформе. Она имитирует храм с отделкой, которая напоминает золото.

Катафалк Toyota Century Fullscreen
Задняя платформа имитирует храм
Фото: Cars and Bids

Выставленный на аукцион автомобиль отлично сохранился. Пробег авто составляет около 53 300 км.

Катафалк Toyota Century Fullscreen
Автомобиль обладает отличным состоянием
Фото: Cars and Bids

Седан Toyota Century оснащен 4,0-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 165 л.с. и 289 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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