Nissan Leaf превратили в катафалк для экологически чистых похорон (фото)
Этот катафалк на базе Nissan Leaf подойдет для клиентов, которым требуется транспорт с нулевым уровнем выбросов. Автомобиль продается в Англии за 24 305 долларов.
Электромобиль Nissan Leaf превратили в довольно странный катафалк, в котором гроб размещается прямо рядом с водителем. Об этом рассказали в объявлении на Facebook.
За основу был взят Nissan Leaf 2011 года выпуска. Обе двери со стороны пассажира были заменены одним большим окном.
Внутри установлено одно переднее и одно заднее сиденья. От двух остальных пришлось избавиться, чтобы освободить место для гроба.
В автомобиле разместили погрузочную платформу из деревянных панелей. На нее установлены крепления для гроба.
Этот катафалк на базе Nissan Leaf выставлен на продажу в Сент-Олбансе английского графства Хартфордшир. Цена электромобиля составляет 24 305 долларов.
В объявлении сказано, что такой транспорт может удовлетворить потребности некоторых клиентов похоронного бюро. Возможно, кто-нибудь захочет катафалк с нулевым уровнем вредных выбросов.Важно
Электромобиль находится в отличном состоянии. Его пробег составляет всего 17 949 км.
Ранее Фокус сообщал, что в Нидерландах электромобиль Tesla Model 3 превратили в необычный катафалк.