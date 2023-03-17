Nissan Leaf превратили в катафалк для экологически чистых похорон (фото)

Этот катафалк на базе Nissan Leaf подойдет для клиентов, которым требуется транспорт с нулевым уровнем выбросов. Автомобиль продается в Англии за 24 305 долларов.

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Электромобиль Nissan Leaf превратили в довольно странный катафалк, в котором гроб размещается прямо рядом с водителем. Об этом рассказали в объявлении на Facebook.

За основу был взят Nissan Leaf 2011 года выпуска. Обе двери со стороны пассажира были заменены одним большим окном.

От двух боковых дверей избавились, чтобы установить большое окно Фото: Facebook

Внутри установлено одно переднее и одно заднее сиденья. От двух остальных пришлось избавиться, чтобы освободить место для гроба.

В автомобиле разместили погрузочную платформу из деревянных панелей. На нее установлены крепления для гроба.

Внутри используется отделка из деревянных панелей Фото: Facebook Гроб размещается прямо рядом с водителем Фото: Facebook

Этот катафалк на базе Nissan Leaf выставлен на продажу в Сент-Олбансе английского графства Хартфордшир. Цена электромобиля составляет 24 305 долларов.

В объявлении сказано, что такой транспорт может удовлетворить потребности некоторых клиентов похоронного бюро. Возможно, кто-нибудь захочет катафалк с нулевым уровнем вредных выбросов.

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