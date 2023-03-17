Nissan Leaf перетворили на катафалк для екологічно чистого похорону (фото)
Цей катафалк на базі Nissan Leaf підійде для клієнтів, яким потрібний транспорт із нульовим рівнем викидів. Автомобіль продається в Англії за 24 305 доларів.
Електромобіль Nissan Leaf перетворили на досить дивний катафалк, в якому труна розміщується прямо поряд із водієм. Про це розповіли в оголошенні на Facebook.
За основу було взято Nissan Leaf 2011 року випуску. Двоє дверей з боку пасажира були замінені на одне велике вікно.
Усередині встановлено одне переднє та одне заднє сидіння. Двох інших довелося позбутися, щоб звільнити місце для труни.
В автомобілі розмістили навантажувальну платформу з дерев'яних панелей. На неї встановлені кріплення для труни.
Цей катафалк на базі Nissan Leaf виставлений на продаж у Сент-Олбансі англійського графства Хартфордшир. Ціна електромобіля становить 24 305 доларів.
В оголошенні йдеться, що такий транспорт може задовольнити потреби деяких клієнтів похоронного бюро. Можливо, хтось захоче катафалк із нульовим рівнем шкідливих викидів.Важливо
Електромобіль знаходиться у відмінному стані. Його пробіг становить лише 17 949 км.
Раніше Фокус повідомляв, що в Нідерландах електромобіль Tesla Model 3 перетворили на незвичайний катафалк.