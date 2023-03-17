Nissan Leaf перетворили на катафалк для екологічно чистого похорону (фото)

Цей катафалк на базі Nissan Leaf підійде для клієнтів, яким потрібний транспорт із нульовим рівнем викидів. Автомобіль продається в Англії за 24 305 доларів.

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Електромобіль Nissan Leaf перетворили на досить дивний катафалк, в якому труна розміщується прямо поряд із водієм. Про це розповіли в оголошенні на Facebook.

За основу було взято Nissan Leaf 2011 року випуску. Двоє дверей з боку пасажира були замінені на одне велике вікно.

Двох бічних дверей позбулися, щоб встановити велике вікно Фото: Facebook

Усередині встановлено одне переднє та одне заднє сидіння. Двох інших довелося позбутися, щоб звільнити місце для труни.

В автомобілі розмістили навантажувальну платформу з дерев'яних панелей. На неї встановлені кріплення для труни.

Усередині використовується оздоблення з дерев'яних панелей Фото: Facebook Труна розміщується прямо поряд із водієм Фото: Facebook

Цей катафалк на базі Nissan Leaf виставлений на продаж у Сент-Олбансі англійського графства Хартфордшир. Ціна електромобіля становить 24 305 доларів.

В оголошенні йдеться, що такий транспорт може задовольнити потреби деяких клієнтів похоронного бюро. Можливо, хтось захоче катафалк із нульовим рівнем шкідливих викидів.

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Електромобіль знаходиться у відмінному стані. Його пробіг становить лише 17 949 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Нідерландах електромобіль Tesla Model 3 перетворили на незвичайний катафалк.