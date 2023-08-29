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Авто

Toyota оновила свій найшвидший і найекстремальніший хетчбек (фото)

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Фото: Toyota | У 2024 році для японського ринку буде виготовлено 550 одиниць Toyota GR Corolla

Оновлена Toyota GR Corolla отримала безліч змін. Заряджений хетчбек оснащений 300-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні приблизно за 5 секунд.

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В Японії показали нову Toyota GR Corolla 2024 року. Заряджений хетчбек отримав кілька технічних змін і тепер доступний у новому кольорі. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Оновлена Toyota GR Corolla отримала змінені передні повітрозабірники. Вони дали змогу поліпшити керованість спорткара.

Toyota GR Corolla 2024 Fullscreen
Toyota GR Corolla 2024 отримала ефективніші повітрозабірники
Фото: Toyota

Також заряджений хетчбек тепер можна замовити в блакитному кольорі Cyan Metallic. Загалом буде випущено 50 автомобілів з цим відтінком.

Toyota GR Corolla 2024 Fullscreen
В інтер'єрі з'явилися акценти блакитного кольору
Фото: Toyota

Ще однією зміною стали поліпшені болти для різних компонентів шасі. За словами Toyota, вони зробили хетчбек стійкішим на дорозі.

Toyota GR Corolla оснащена 1,6-літровим турбованим двигуном потужністю 300 к.с. і 370 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач і системою повного приводу.

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У 2024 році для японського ринку буде виготовлено 550 одиниць Toyota GR Corolla. Початкова ціна складе 5 250 000 ієн (35 859 доларів).

Раніше Фокус писав, що в інтернеті з'явилася інформація про розкішний кросовер Toyota Century SUV.