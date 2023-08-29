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Авто

Toyota обновила свой самый быстрый и самый экстремальный хэтчбек (фото)

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Фото: Toyota | В 2024 году для японского рынка будет изготовлено 550 единиц Toyota GR Corolla

Обновленная Toyota GR Corolla получила множество изменений. Заряженный хэтчбек оснащен 300-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни примерно за 5 секунд.

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В Японии показали новую Toyota GR Corolla 2024 года. Заряженный хэтчбек получил несколько технических изменений и теперь доступен в новом цвете. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Обновленная Toyota GR Corolla получила измененные передние воздухозаборники. Они позволили улучшить управляемость спорткара.

Toyota GR Corolla 2024 Fullscreen
Toyota GR Corolla 2024 получила более эффективные воздухозаборники
Фото: Toyota

Также заряженный хэтчбек теперь можно заказать в голубом цвете Cyan Metallic. Всего будет выпущено 50 автомобилей с этим оттенком.

Toyota GR Corolla 2024 Fullscreen
В интерьере появились акценты голубого цвета
Фото: Toyota

Еще одним изменением стали улучшенные болты для различных компонентов шасси. По словам Toyota, они сделали хэтчбек устойчивее на дороге.

Toyota GR Corolla оснащена 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 300 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач и системой полного привода.

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В 2024 году для японского рынка будет изготовлено 550 единиц Toyota GR Corolla. Начальная цена составит 5 250 000 иен (35 859 долларов).

Ранее Фокус писал, что в интернете появилась информация про роскошный кроссовер Toyota Century SUV.