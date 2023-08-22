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Флагман по цене BMW X7: раскрыты подробности самого дорогого кроссовера Toyota (фото)

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Фото: BestCarWeb | Toyota Century SUV станет флагманским кроссовером марки

Новая Toyota Century SUV будет стоить как два Land Cruiser 300. Роскошный кроссовер оснастят 406-сильной гибридной установкой.

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Появилась информация про кроссовер Toyota Century SUV. Роскошная модель повышенной проходимости появится под конец нынешнего года, а ее продажи стартуют в 2024 году. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.

Новая Toyota Century SUV станет флагманской моделью во внедорожной линейке японской марки. Ее стартовая стоимость составит 20 миллионов иен ($137 000), то есть она вдвое дороже, чем Toyota Land Cruiser 300. Конкурентами кроссовера станут BMW X7, Mercedes GLS и Porsche Cayenne.

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Кроссовер достигает 5,2 м в длину
Фото: BestCarWeb

Дизайн Toyota Century SUV частично рассекретили во время презентации минивэна Alphard, что дало возможность создать рендеры модели. Своим строгим внешним видом кроссовер будет очень похож на седан Toyota Century – авто императора Японии. По размерам две модели будут сопоставимы.

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Габариты Toyota Century SUV:

  • длина – 5200 мм;
  • ширина – 1990 мм;
  • высота – 1780 мм;
  • колесная база – 3000 мм;
  • масса – 2500 кг.
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Toyota Century SUV получит 406-сильную гибридную установку
Фото: BestCarWeb

Несмотря на солидные размеры, в салоне отказались от третьего ряда сидений. Предложат версии на 4 и 5 мест, причем задних пассажиров отделят от водителя перегородкой (как в лимузинах), а их сиденья получат электропривод и вентиляцию.

Самый дорогой кроссовер Toyota оснастят гибридной установкой от Lexus TX 500h+ – 3,5-литровым бензиновым V6 и электромотором суммарной мощностью 406 л. с. Не исключено, что позже появится еще и электрическая версия.

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