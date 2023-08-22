Флагман по цене BMW X7: раскрыты подробности самого дорогого кроссовера Toyota (фото)
Новая Toyota Century SUV будет стоить как два Land Cruiser 300. Роскошный кроссовер оснастят 406-сильной гибридной установкой.
Появилась информация про кроссовер Toyota Century SUV. Роскошная модель повышенной проходимости появится под конец нынешнего года, а ее продажи стартуют в 2024 году. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.
Новая Toyota Century SUV станет флагманской моделью во внедорожной линейке японской марки. Ее стартовая стоимость составит 20 миллионов иен ($137 000), то есть она вдвое дороже, чем Toyota Land Cruiser 300. Конкурентами кроссовера станут BMW X7, Mercedes GLS и Porsche Cayenne.
Дизайн Toyota Century SUV частично рассекретили во время презентации минивэна Alphard, что дало возможность создать рендеры модели. Своим строгим внешним видом кроссовер будет очень похож на седан Toyota Century – авто императора Японии. По размерам две модели будут сопоставимы.
Габариты Toyota Century SUV:
- длина – 5200 мм;
- ширина – 1990 мм;
- высота – 1780 мм;
- колесная база – 3000 мм;
- масса – 2500 кг.
Несмотря на солидные размеры, в салоне отказались от третьего ряда сидений. Предложат версии на 4 и 5 мест, причем задних пассажиров отделят от водителя перегородкой (как в лимузинах), а их сиденья получат электропривод и вентиляцию.
Самый дорогой кроссовер Toyota оснастят гибридной установкой от Lexus TX 500h+ – 3,5-литровым бензиновым V6 и электромотором суммарной мощностью 406 л. с. Не исключено, что позже появится еще и электрическая версия.
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