Флагман за ціною BMW X7: розкрито подробиці найдорожчого кросовера Toyota (фото)
Нова Toyota Century SUV коштуватиме як два Land Cruiser 300. Розкішний кросовер оснастять 406-сильною гібридною установкою.
З'явилася інформація про кросовер Toyota Century SUV. Розкішна модель підвищеної прохідності з'явиться під кінець нинішнього року, а її продажі стартують у 2024 році. Про це повідомляє японський сайт BestCarWeb.
Нова Toyota Century SUV стане флагманською моделлю у позашляховій лінійці японської марки. Її стартова вартість становитиме 20 мільйонів ієн ($137 000), тобто вона вдвічі дорожча, ніж Toyota Land Cruiser 300. Конкурентами кросовера стануть BMW X7, Mercedes GLS і Porsche Cayenne.
Дизайн Toyota Century SUV частково розсекретили під час презентації мінівена Alphard, що дало можливість створити рендери моделі. Своїм суворим зовнішнім виглядом кросовер буде дуже схожий на седан Toyota Century — авто імператора Японії. За розмірами дві моделі будуть порівнянними.
Габарити Toyota Century SUV:
- довжина — 5200 мм;
- ширина — 1990 мм;
- висота — 1780 мм;
- колісна база — 3000 мм;
- маса — 2500 кг.
Незважаючи на солідні розміри, в салоні відмовилися від третього ряду сидінь. Запропонують версії на 4 і 5 місць, причому задніх пасажирів відокремлять від водія перегородкою (як у лімузинах), а їхні сидіння отримають електропривод і вентиляцію.
Найдорожчий кросовер Toyota оснастять гібридною установкою від Lexus TX 500h+ — 3,5-літровим бензиновим V6 і електромотором сумарною потужністю 406 к. с. Не виключено, що пізніше з'явиться ще й електрична версія.
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