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Перший електричний пікап Toyota помітили на дорогах до презентації (фото)

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Електрична версія Toyota Hilux отримала заглушку на місці решітки радіатора

Електромобіль Toyota Hilux можуть представити вже в нинішньому році. Пікап відрізняється від дизельної версії дизайном передньої частини.

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В австралійському місті Фрімантл помітили дуже незвичайний Toyota Hilux. Пікап є електричним. Його фото опублікувала на своїй сторінці у Twitter Австралійська асоціація електромобілів (AEVA).

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Електропікап Toyota Hilux привезли в Австралію

Електромобіль Toyota Hilux торік демонстрували в статусі концепт-кара на автошоу в Таїланді. Пікап презентував сам СЕО японського концерну Акіо Тойода і заявив, що над серійною моделлю вже працюють інженери з Японії і Таїланду. Не виключено, що прототип відправили до Австралії на випробування в пустелі або на кар'єрах гірничодобувних підприємств.

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В основі електрокара лежить дводверний пікап Toyota Hilux з довгим вантажним кузовом. Його видають заглушка на місці решітки радіатора, дещо змінений бампер і зарядне гніздо на лівому передньому крилі, в іншому електромобіль Toyota нічим не відрізняється від стандартної дизельної версії.

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У передньому лівому крилі з'явилося гніздо для підзарядки

За планом Toyota електрокар Hilux стане однією з "зелених" моделей, представлених до 2026 року. Очікується, що його офіційна презентація відбудеться під кінець нинішнього року. Характеристики Toyota Hilux з електромотором поки що тримають у секреті.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться недорогий і потужний пікап Peugeot з багатим оснащенням.

Також ми писали, що Toyota готує пікап на базі Corolla.