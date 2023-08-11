Багате оснащення і автомат: в Україні з'явиться потужний і недорогий пікап із Франції (фото)

Пікап Peugeot Landtrek отримає 215-сильний турбомотор і 6-ступінчастий автомат. Комплектацію пікапа розширять, але він залишиться одним із найдешевших у класі.

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Лінійку Peugeot Landtrek в Україні поповнить нова топова версія. Пікап багато оснащений і отримав потужний бензиновий двигун. Про це повідомляється на офіційному сайті Peugeot в Україні.

Пікап оснащений автоматичною КПП Фото: Peugeot

Новий Peugeot Landtrek буде доступний з 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою на 215 к. с. і 320 Нм. У парі з нею працює 6-ступінчаста автоматична КПП Punch Powerglide. Нагадаємо, що дизельний пікап Peugeot комплектується механікою.

Салон пікапа оздоблений шкірою Фото: Peugeot

Бензиновий варіант демонструє кращу динаміку — 11,2 с до 100 км/год і максимальні 177 км/год. Водночас витрата пального відносно невелика — 9,1 л/100 км.

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Звісно, пікап Peugeot Landtrek зберіг повний привід зі знижувальною передачею. Кліренс у 235 мм дає змогу форсувати броди глибиною до 600 мм.

Комплектація бензинового Peugeot Landtrek розширена Фото: Peugeot

Новий Peugeot Landtrek 2023 з бензиновим мотором запропонований у багато оснащеній комплектації Allure зі шкіряним салоном, безключовим доступом, електроприводом і підігрівом сидінь, двозонним клімат-контролем, камерами кругового огляду. Разом з тим, французький пікап залишається одним із найдоступніших у класі — така версія коштує від 1 282 100 гривень.

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