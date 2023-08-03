Toyota готує легковий пікап на базі Corolla: перші подробиці

Новий пікап Toyota Corolla може надійти в продаж не раніше 2027 року. Також Toyota розробляє більший електричний пікап, який побудують на новій платформі.

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Toyota розглядають можливість створення нового легкового пікапа на базі моделі Corolla. Поки що проєкт перебуває на початковому етапі розробки. Про це повідомили на сайті Motor1.

Джерела заявили, що Toyota планує розширити лінійку моделей Corolla. Зараз крім стандартної моделі існує кросовер Corolla Cross.

Відомо, що в Toyota поки що не затвердили фінальний дизайн нової моделі. Тому пікап Corolla може надійти в продаж не раніше 2027 року.

Пікап Toyota Corolla конкуруватиме з Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz Фото: KDesign AG

Новинка буде розташована нижче моделі Hilux. Вона конкуруватиме з Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz.

Збірку пікапа Toyota Corolla можуть налагодити на заводі в Міссісіпі. Там же збиратимуть стандартну Corolla.

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Крім цього Toyota розробляє новий повнорозмірний пікап. Він може бути побудований на новітній електричній платформі.

Новий пікап буде заснований на концепт-карі Toyota IMV 0 Фото: Toyota

Поки що технічні характеристики та зовнішній вигляд цих моделей тримають у секреті. Перші подробиці стануть відомі ближче до їхнього дебюту.

Раніше Фокус розповів, що в Японії та США відбулася офіційна прем'єра Toyota Land Cruiser 250.