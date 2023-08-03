Toyota готовит легковой пикап на базе Corolla: первые подробности

Новый пикап Toyota Corolla может поступить в продажу не раньше 2027 года. Также Toyota разрабатывает более крупный электрический пикап, который построят на новой платформе.

Related video

Toyota рассматривают возможность создания нового легкового пикапа на базе модели Corolla. Пока проект находится на начальном этапе разработки. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Источники заявили, что Toyota планирует расширить линейку моделей Corolla. Сейчас помимо стандартной модели существует кроссовер Corolla Cross.

Известно, что в Toyota пока не утвердили финальный дизайн новой модели. Поэтому пикап Corolla может поступить в продажу не раньше 2027 года.

Пикап Toyota Corolla будет конкурировать с Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz Фото: KDesign AG

Новинка будет расположена ниже модели Hilux. Она будет конкурировать с Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.

Сборку пикапа Toyota Corolla могут наладить на заводе в Миссисипи. Там же будут собирать стандартную Corolla.

Важно

Кроссовер, внедорожник и скутер: Toyota готовится расширить семейство Land Cruiser (фото)

Помимо этого Toyota разрабатывает новый полноразмерный пикап. Он может быть построен на новейшей электрической платформе.

Новый пикап будет основан на концепт-каре Toyota IMV 0 Фото: Toyota

Пока технические характеристики и внешний вид этих моделей держат в секрете. Первые подробности станут известны ближе к их дебюту.

Ранее Фокус рассказал, что в Японии и США состоялась официальная премьера Toyota Land Cruiser 250.