Минивэн Toyota Sienna превратили в передвижной диджейский пульт (видео)

Toyota Sienna:Remix получил большое количество динамиков и неоновую подсветку. На крыше появился диджейский пульт, а в багажнике расположен большой телевизор.

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Toyota представила необычный концепт-кар Sienna:Remix. Это яркий минивэн с диджейским пультом и неоновой подсветкой. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Toyota Sienna:Remix создана совместно с ателье Complete Customs и SiriusXM. По словам бренда, минивэн "отдает дань уважения общему языку музыки".

Toyota Sienna:Remix получила большое количество динамиков Фото: Toyota

Автомобиль оснастили 60 динамиками, включая четыре 12-дюймовых сабвуфера, 36 динамиков среднего диапазона, 14 высокочастотных динамиков и шесть рупоров. Также предусмотрены усилители мощностью 25 000 Вт.

Помимо этого минивэн получил увеличенный дорожный просвет и новые 22-дюймовые колесные диски черного цвета. Внешний вид дополняет неоновая подсветка, которую можно самостоятельно настроить.

На крыше появился раздвижная секция, за которой скрывается диджейский пульт. Рядом с ним есть два цифровых проигрывателя.

На крыше появился диджейский пульт Фото: Toyota

В багажнике расположен 43-дюймовый телевизор с поддержкой Wi-Fi. На нем можно смотреть клипы.

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Концепт-кар создан в единственном экземпляре и не поступит в продажу. Он основан на стандартном минивэне 2023 модельного года.

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