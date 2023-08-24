Электропикап Hummer получил версию для дальних путешествий (фото)

GMC Hummer EV EarthCruiser подходит для людей, которые любят путешествовать вдали от цивилизации. Внутри есть кровать, душевая, и плоский унитаз.

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GMC Hummer EV получил необычную версию EarthCruiser. Она предназначена для дальних путешествий вдали от цивилизации. Об этом рассказали на сайте Motor1.

GMC Hummer EV EarthCruiser сочетает в себе передовые технологии и высокий уровень комфорта. Он позволяет путешествовать где угодно без неудобств.

В грузовом отсеке и на крыше пикапа размещен жилой модуль, который может подниматься при остановке. Его кузов изготовлен из углеродного волокна.

Жилой модуль изготовлен из углеродного волокна Фото: EarthCruiser

На крыше есть солнечные панели, которые позволяют заряжать гаджеты и аккумулятор электропикапа. Автодом может работать автономно около семи дней.

В интерьере есть множество отсеков для хранения, а также кровать, душевая, и плоский унитаз. Предусмотрены и розетки для подзарядки электронных устройств.

Внутри есть множество мест для хранения вещей Фото: EarthCruiser

Также доступны резервуар для пресной воды и резервуар для сточной воды. Помимо этого предусмотрены внутреннее освещение и 12-вольтовый водонагреватель.

Электромобиль GMC Hummer EV доступен с двумя электромоторами мощностью 625, 830 и 1000 л.с. Топовая версия способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3 секунды.

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Приобрести GMC Hummer EV EarthCruiser можно будет только через розничную сеть EarthCruiser. Стоимость жилого модуля не раскрывается.

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