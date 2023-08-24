Ford презентовал дом на колесах с солнечными батареями и встроенным душем (фото)

Ford Transit Custom Nugget предлагает практичный интерьер с кухней, спальней и множеством мест для хранения вещей. Первые поставки автодома запланированы на весну 2024 года.

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Ford представил дом на колесах Transit Custom Nugget. Новинка отличается продуманной планировкой интерьера и передовыми технологиями. Об этом рассказали на сайте Auto Express.

Ford Transit Custom Nugget создан совместно с немецким производителем Westfalia. Он построен на базе нового поколения микроавтобуса.

Центральное пространство салона является модульным и функционирует как зона для приготовления пищи, отдыха и сна. Внутри можно установить две двуспальные кровати.

На кухне есть встроенный холодильник, индукционная плита и раковина. Также предусмотрены шкафы и другие отсеки для хранения вещей.

На кухне есть множество мест для хранения вещей Фото: Ford

Передние сиденья водителя и пассажира могут поворачиваться на 180 градусов при остановке авто. Новая тентовая крыша Dormer оснащена тканевой секцией и возможностью поднять верхнюю часть матраса, чтобы увеличить пространство над кухонной секцией. Также автодом можно оснастить крышей с солнечными панелями.

Салон Ford Transit Custom Nugget может трансформироваться Фото: Ford

Для связи с внешним миром предусмотрены модем с поддержкой сетей 5G и Wi-Fi модуль. Помимо этого внутри можно найти 7-дюймовый дисплей для управления некоторыми функциями автодома и душ.

Внутри есть 7-дюймовый дисплей Фото: Ford

Ford Transit Custom Nugget предложат с несколькими силовыми установками на выбор. Сперва будет доступен только 2,5-литровым турбодизелем мощностью 170 л.с. Он сочетается с передним или полным приводом.

Позже появится и гибридная модификация дома на колесах. Она оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором мощностью 230 л.с.

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Первые поставки Ford Transit Custom Nugget запланированы на весну 2024 года. Стоимость дома на колесах пока не раскрывается.

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