Toyota представила екологічний пікап із запасом ходу 600 км (фото)

Пікап Toyota Hilux перетворили на водневий автомобіль. Планується створити 10 таких авто, які будуть випущені до кінця цього року.

Related video

Toyota показала альтернативу електричному пікапу Hilux. Цей прототип працює на водневому паливі та може проїхати до 600 км з повним баком. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Багато автовиробників роблять ставку на електромобілі, щоб знизити рівень шкідливих викидів. У Toyota пропонують альтернативне розв'язання проблеми — авто на водневих паливних елементах.

Пікап Hilux має великий попит у багатьох країнах світу. Тому цю модель вирішили оснастити водневими паливними елементами.

Водневі пікапи Toyota Hilux їздитимуть дорогами Великої Британії Фото: Toyota

Прототип продемонстрували у Великій Британії. Він використовує елементи живлення від водневого седана Mirai.

На шасі пікапа встановлено три баки високого тиску. Вони можуть вмістити достатньо водню, щоб проїхати до 600 км.

Toyota Hilux отримав три баки високого тиску Фото: Toyota

У Toyota зазначили, що цей прототип стане основою для невеликого парку тестових автомобілів, які будуть випущені до кінця року. Загалом буде створено десять таких пікапів.

Важливо

Нове авто Містера Біна: Роуен Аткінсон представив незвичайний спорткар Toyota з ГБО (відео)

У майбутньому Toyota планує випустити більше нових водневих моделей. Серед них будуть седани, хетчбеки та кросовери.

Раніше Фокус розповів, що на перегонах Super Taikyu Fuji 24 Hours в Японії Toyota показала незвичайний концепт Mirai Sport.