Toyota представила экологичный пикап с запасом хода 600 км (фото)

Пикап Toyota Hilux превратили в водородный автомобиль. Планируется создать 10 таких авто, которые будут выпущены к концу этого года.

Related video

Toyota показала альтернативу электрическому пикапу Hilux. Этот прототип работает на водородном топливе и может проехать до 600 км с полным баком. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Многие автопроизводители делают ставку на электромобили, чтобы снизить уровень вредных выбросов. В Toyota предлагают альтернативное решение проблемы — авто на водородных топливных элементах.

Пикап Hilux пользуется большим спросом в множестве стран мира. Поэтому эту модель решили оснастить водородными топливными элементами.

Водородные пикапы Toyota Hilux будут ездить по дорогам Великобритании Фото: Toyota

Прототип продемонстрировали в Великобритании. Он использует элементы питания от водородного седана Mirai.

На шасси пикапа установлены три бака высокого давления. Они могут вместить достаточно водорода, чтобы проехать до 600 км.

Toyota Hilux получил три бака высокого давления Фото: Toyota

В Toyota отметили, что этот прототип станет основой для небольшого парка тестовых автомобилей, которые будут выпущены к концу года. Всего будет создано десять таких пикапов.

Важно

Новое авто Мистера Бина: Роуэн Аткинсон представил необычный спорткар Toyota с ГБО (видео)

В будущем Toyota планирует выпустить больше новых водородных моделей. Среди них будут седаны, хэтчбеки и кроссоверы.

Ранее Фокус рассказал, что на гонке Super Taikyu Fuji 24 Hours в Японии Toyota показала необычный концепт Mirai Sport.