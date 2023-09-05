Toyota представила экологичный пикап с запасом хода 600 км (фото)
Пикап Toyota Hilux превратили в водородный автомобиль. Планируется создать 10 таких авто, которые будут выпущены к концу этого года.
Toyota показала альтернативу электрическому пикапу Hilux. Этот прототип работает на водородном топливе и может проехать до 600 км с полным баком. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Многие автопроизводители делают ставку на электромобили, чтобы снизить уровень вредных выбросов. В Toyota предлагают альтернативное решение проблемы — авто на водородных топливных элементах.
Пикап Hilux пользуется большим спросом в множестве стран мира. Поэтому эту модель решили оснастить водородными топливными элементами.
Прототип продемонстрировали в Великобритании. Он использует элементы питания от водородного седана Mirai.
На шасси пикапа установлены три бака высокого давления. Они могут вместить достаточно водорода, чтобы проехать до 600 км.
В Toyota отметили, что этот прототип станет основой для небольшого парка тестовых автомобилей, которые будут выпущены к концу года. Всего будет создано десять таких пикапов.Важно
В будущем Toyota планирует выпустить больше новых водородных моделей. Среди них будут седаны, хэтчбеки и кроссоверы.
Ранее Фокус рассказал, что на гонке Super Taikyu Fuji 24 Hours в Японии Toyota показала необычный концепт Mirai Sport.