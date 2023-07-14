Новое авто Мистера Бина: Роуэн Аткинсон представил необычный спорткар Toyota с ГБО (видео)

Заряженный хэтчбек Toyota GR Yaris получил водородную силовую установку. Спорткар уже испытывали в гонках.

Related video

На Фестиваль скорости в британском Гудвуде привезли необычную Toyota GR Yaris H2. Заряженный хэтчбек работает на водороде. Видео с авто появилось на официальной странице фестиваля в Instagram.

Презентовал автомобиль британский комик Роуэн Аткинсон, известный своей ролью Мистера Бина. Это в кино его персонаж ездил на скромном Mini, а в реальной жизни актер является автолюбителем со стажем и в разное время владел Lancia Delta Integrale, Aston Martin Virage, Honda NSX и даже McLaren F1. Кроме того, сейчас в гараже Аткинсона есть стандартная бензиновая Toyota GR Yaris.

За руль спорткара сел Роуэн Аткинсон Фото: the drive

Актер является сторонником водородных технологий и считает, что они могут спасти двигатель внутреннего сгорания. Именно поэтому его и пригласили сесть за руль гоночной Toyota GR Yaris H2.

Важно

Toyota готовит самую мощную и быструю модель в своей истории: подробности и изображения

Дело в том, что заряженный хэтчбек не получил водородные топливные ячейки и электромотор. Он оснащен стандартным 1,6-литровым турбодвигателем на 261 л. с., который оснастили водородным ГБО – двумя баллонами общей емкостью 180 литров.

"Я думаю, что особенно для автоспорта электрические гоночные автомобили сложны, поскольку они звучат как стиральная машина, переходящая на цикл отжима. Это сложно, но многие люди пытаются сохранить эмоции, которые может дать только автомобиль с поршневым двигателем. Возможно, однажды мы привыкнем к гоночным электромобилям и полюбим их, но на данный момент существует, скажем так, определенное сопротивление клиентов", — объяснил поддержку новой технологии Роуэн Аткинсон.

Toyota активно развивает водородное ГБО. Ранее руководитель концерна Акио Тойода участвовал на Toyota GR Yaris H2 в ралли, а на Toyota GR Corolla с такой же силовой установкой он прошел 24-часовую гонку.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит новое поколение купе GR86 с гибридной установкой.

Также мы писали, что Toyota разрабатывает двигатель, работающий на аммиаке.