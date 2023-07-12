Гибридная установка и авангардный дизайн: Toyota готовит новый доступный спорткар (фото)

Новый спорткар Toyota GR86 разрабатывают без участия Subaru. Купе станет гибридным и впервые получит турбомотор.

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Toyota продолжит развитие модели GR86. Третье поколение недорогого спорткупе появится в 2028 году. Об этом стало известно журналистам сайта The Drive.

Новая Toyota GR86 уже разрабатывается специалистами спортивного подразделения Gazoo Racing, причем на этот раз купе создают без участия Subaru. Это значит, что брата-близнеца Subaru BRZ у него больше не будет.

Купе получит гибридную установку Фото: BestCarWeb

Ранее японский сайт BestCarWeb опубликовал рендеры модели. Она сохранит знакомый силуэт с длинным капотом, но ее дизайн станет более футуристичным – с тоненькой диодной оптикой. Кроме того, авто подрастет до примерно 4,4 м в длину и 1,8 м в ширину.

Также стало известно, что новая Toyota GR86 станет гибридом и наконец получит турбонаддув. Ей готовят новый трехцилиндровый турбомотор объемом 1,4 л, созданный на базе 1,6-литрового двигателя Toyota GR Yaris.

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Электрификация поднимет суммарную мощность установки примерно до 300 л. с. Купе Toyota GR86 станет не только быстрее, но и экономичнее, хотя и будет тяжелее нынешней модели.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит еще и недорогой электрический спорткар, который станет преемником знаменитой модели MR2.

Также мы писали, что внедорожник Toyota Land Cruiser Prado предложат исключительно с четырхецилиндровыми моторами.