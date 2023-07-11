Только 4 цилиндра: раскрыты подробности двигателей нового Toyota Land Cruiser Prado

Новый Toyota Land Cruiser Prado предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях. Все они являются четырехцилиндровыми.

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В интернет попала свежая информация про новый Toyota Land Cruiser Prado. На этот раз в сеть просочились подробности двигателей внедорожника – они стали известны австралийскому сайту Drive.

Выяснилось, что новый Toyota Land Cruiser Prado будет доступен исключительно в четырехцилиндровом исполнении. От предшественника он унаследует 2,7-литровый 163-сильный бензиновый двигатель и 2,8-литровый турбодизель на 204 либо 224 л. с.

Линейку впервые пополнит гибридная версия Фото: Toyota

Внедорожник не получит 3,5-литровый V6 твин-турбо, как родственный Lexus GX 2024 и старший брат Toyota Land Cruiser 300. Вместо этого ему готовят 2,4-литровую 275-сильную турбочетверку от Lexus RX. Этот же мотор станет основой и для силовой установки гибрида Prado – в Lexus ее отдача составляет 371 л. с.

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Новый Toyota Land Cruiser Prado получит заводское обозначение 250. Как известно, он будет построен на рамной платформе TNGA-F от Land Cruiser 300. Ожидается, что внедорожник предложат в нескольких версиях с разным дизайном.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota презентовала семейство оригинальных пикапов.

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