Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

На все случаи жизни: Toyota презентовала семейство оригинальных пикапов (фото)

Toyota Hilux 2023, Toyota Hilux, новый Toyota Hilux, пикап Toyota, тюнинг Toyota Hilux
В Toyota создали несколько концептуальных Hilux

Пикап Toyota Hilux получил версии для тяжелого бездорожья, а также заниженные спортивные модификации. Их можно воссоздать своими руками с использованием оригинальных аксессуаров.

Related video

Палитру Toyota Hilux 2023 расширили сразу несколько новых оригинальных версий. Автомобили презентовали на автошоу в Бангкоке. Об этом сообщает сайт Kuruma News.

Пикапы Toyota формально являются концепт-карами, но их можно воссоздать своими руками. Дело в том, что установленные на них аксессуары находятся в свободной продаже.

Toyota Hilux High Performance & Style

Toyota Hilux 2023, Toyota Hilux, новый Toyota Hilux, пикап Toyota Fullscreen
Toyota Hilux High Performance & Style

Пикап Toyota Hilux подготовили к бездорожью. Ему увеличили клиренс и установили внедорожные шины Yokohama размером 305/55 R20. Кроме того, появились защита днища, расширители арок и воздухозаборник в капоте, а решетку радиатора изменили.

Бамперы усилили, а на заднем борте кузова установлена пластиковая накладка. Под капотом прячется 2,8-литровый 204-сильный турбодизель. Стоимость такого тюнинг-набора составляет 12 942 доллара.

Toyota Hilux 54th

Toyota Hilux 2023, Toyota Hilux, новый Toyota Hilux, пикап Toyota Fullscreen
Toyota Hilux 54th

Этот пикап Toyota также создан для бездорожья, но выглядит выразительнее. У него массивные бамперы, серьезно расширенные крылья и выпуклый капот.

В Toyota Hilux 54th не только увеличен клиренс и установлены 20-дюймовые внедорожные шины, но и предусмотрена усиленная подвеска с амортизаторами от Profender and Monotube. Вместе с тем пикап оснащен базовым 2,4-литровым турбодизелем на 150 л. с. Такой тюнинг Toyota Hilux обойдется в 9958 долларов.

Важно
Бюджетный брат Lexus: новый Toyota Land Cruiser Prado рассекретили до премьеры (фото)
Бюджетный брат Lexus: новый Toyota Land Cruiser Prado рассекретили до премьеры (фото)

Заниженные Toyota Hilux

Самыми оригинальными являются спортивные заниженные пикапы Toyota. Уменьшенный клиренс и маленькие колеса делают Hilux очень оригинальными.

Toyota Hilux 2023, Toyota Hilux, новый Toyota Hilux, пикап Toyota Fullscreen
Toyota Hilux Dragster
Toyota Hilux 2023, Toyota Hilux, новый Toyota Hilux, пикап Toyota Fullscreen
Toyota Hilux Twin Turbo

Toyota Hilux Dragster отличается ярким окрасом, а также карбоновыми капотом и сплиттером. А вот в версиях Twin Turbo и Z-Runner изменены только передний бампер и колесные диски.

Ранее Фокус сообщал, что пикап Toyota Hilux впервые получит гибридный вариант.

Также мы писали, что экстремальный пикап показали и в General Motors.