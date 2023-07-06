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Авто

Бюджетный брат Lexus: новый Toyota Land Cruiser Prado рассекретили до премьеры (фото)

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Фото: Toyota | Toyota Land Cruiser Prado получит дизайн с элементами ретро-стиля

Новый Toyota Land Cruiser Prado будет ориентирован на рынок США и будет сильно отличаться внешне от Land Cruiser 300. Ноинка получит современные системы безопасности, а также измененную гамму силовых установок.

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Toyota впервые показала внешность нового Land Cruiser Prado. Дизайн внедорожника будет вдохновлен предыдущими поколениями модели. Об этом рассказали на сайте Motor1.

На первом официальном снимке изображен силуэт нового Toyota Land Cruiser Prado рядом с моделью FJ40 1960-х годов. Можно заметить, что внедорожник будет похож на новый Lexus GX.

Новый Toyota Land Cruiser Prado и FJ40 Fullscreen
Новый Toyota Land Cruiser Prado будет вдохновлен моделью первого поколения
Фото: Toyota

Новый Toyota Land Cruiser Prado будет ориентирован на рынок США. Модель получит множество отличий в сравнении с Land Cruiser 300.

Вероятнее всего, Toyota Land Cruiser Prado следующего поколения получит дизайн с элементами ретро-стиля. Спереди появятся большие фары прямоугольной формы и массивная решетка радиатора.

Toyota Land Cruiser Prado 2025 Fullscreen
Сзади появятся большие фонари
Фото: Toyota

Ожидается, что новинка будет ориентирована на бездорожье. Внедорожник получит высокий дорожный просвет и прочную подвеску.

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Lexus на минималках: новый Toyota Land Cruiser Prado показали до премьеры (фото)
Lexus на минималках: новый Toyota Land Cruiser Prado показали до премьеры (фото)

Новый Toyota Land Cruiser Prado получит современные системы безопасности, а также измененную гамму силовых установок. Многие бензиновые двигатели могут быть дополнены электромотором.

Новинка будет построена на рамной платформе TNGA-F. Такую же архитектуру использует Toyota Land Cruiser 300.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер Toyota C-HR второго поколения представлен официально.