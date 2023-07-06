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Авто

Бюджетний брат Lexus: новий Toyota Land Cruiser Prado розсекретили до прем'єри (фото)

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Фото: Toyota | Toyota Land Cruiser Prado отримає дизайн з елементами ретростилю

Новий Toyota Land Cruiser Prado буде орієнтований на ринок США та сильно відрізнятиметься зовні від Land Cruiser 300. Новинка отримає сучасні системи безпеки, а також змінену гаму силових установок.

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Toyota вперше показала зовнішність нового Land Cruiser Prado. Дизайн позашляховика буде натхненний попередніми поколіннями моделі. Про це розповіли на сайті Motor1.

На першому офіційному знімку зображено силует нового Toyota Land Cruiser Prado поруч з моделлю FJ40 1960-х років. Можна помітити, що позашляховик буде схожий на новий Lexus GX.

Новий Toyota Land Cruiser Prado та FJ40 Fullscreen
Новий Toyota Land Cruiser Prado буде натхненний моделлю першого покоління
Фото: Toyota

Новий Toyota Land Cruiser Prado буде орієнтований на ринок США. Модель отримає безліч відмінностей порівняно з Land Cruiser 300.

Найімовірніше, Toyota Land Cruiser Prado наступного покоління отримає дизайн з елементами ретростилю. Спереду з'являться великі фари прямокутної форми та масивна решітка радіатора.

Toyota Land Cruiser Prado 2025 Fullscreen
Ззаду з'являться великі ліхтарі
Фото: Toyota

Очікується, що новинка буде орієнтована на бездоріжжя. Позашляховик отримає високий дорожній просвіт і міцну підвіску.

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Lexus на мінімалках: новий Toyota Land Cruiser Prado показали до прем'єри (фото)
Lexus на мінімалках: новий Toyota Land Cruiser Prado показали до прем'єри (фото)

Новий Toyota Land Cruiser Prado отримає сучасні системи безпеки, а також змінену гаму силових установок. Більшість бензинових двигунів можуть бути доповнені електромотором.

Новинка буде побудована на рамній платформі TNGA-F. Таку саму архітектуру використовує Toyota Land Cruiser 300.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовер Toyota C-HR другого покоління представлений офіційно.