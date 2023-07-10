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Авто

На всі випадки життя: Toyota презентувала сімейство оригінальних пікапів (фото)

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У Toyota створили кілька концептуальних Hilux

Пікап Toyota Hilux отримав версії для важкого бездоріжжя, а також занижені спортивні модифікації. Їх можна відтворити своїми руками з використанням оригінальних аксесуарів.

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Палітру Toyota Hilux 2023 розширили одразу кілька нових оригінальних версій. Автомобілі презентували на автошоу в Бангкоку. Про це повідомляє сайт Kuruma News.

Пікапи Toyota формально є концепт-карами, але їх можна відтворити своїми руками. Річ у тім, що встановлені на них аксесуари перебувають у вільному продажу.

Toyota Hilux High Performance & Style

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Toyota Hilux High Performance & Style

Пікап Toyota Hilux підготували до бездоріжжя. Йому збільшили кліренс і встановили позашляхові шини Yokohama розміром 305/55 R20. Крім того, з'явилися захист днища, розширювачі арок і повітрозабірник у капоті, а решітку радіатора змінили.

Бампери посилили, а на задньому борту кузова встановлено пластикову накладку. Під капотом ховається 2,8-літровий 204-сильний турбодизель. Вартість такого тюнінг-набору становить 12 942 долари.

Toyota Hilux 54th

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Toyota Hilux 54th

Цей пікап Toyota також створений для бездоріжжя, але має виразніший вигляд. У нього масивні бампери, серйозно розширені крила і опуклий капот.

У Toyota Hilux 54th не тільки збільшено кліренс і встановлено 20-дюймові позашляхові шини, а й передбачено посилену підвіску з амортизаторами від Profender and Monotube. Водночас пікап оснащений базовим 2,4-літровим турбодизелем на 150 к. с. Такий тюнінг Toyota Hilux обійдеться в 9 958 доларів.

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Занижені Toyota Hilux

Найоригінальнішими є спортивні занижені пікапи Toyota. Зменшений кліренс і маленькі колеса роблять Hilux дуже оригінальними.

Toyota Hilux 2023, Toyota Hilux, новий Toyota Hilux, пікап Toyota Fullscreen
Toyota Hilux Dragster
Toyota Hilux 2023, Toyota Hilux, новий Toyota Hilux, пікап Toyota Fullscreen
Toyota Hilux Twin Turbo

Toyota Hilux Dragster відрізняється яскравим забарвленням, а також карбоновими капотом і сплітером. А от у версіях Twin Turbo і Z-Runner змінено тільки передній бампер і колісні диски.

Раніше Фокус повідомляв, що пікап Toyota Hilux вперше отримає гібридний варіант.

Також ми писали, що екстремальний пікап показали і в General Motors.