В США презентовали экстремальный пикап для тяжелого бездорожья (фото)

GMC Canyon AT4X AEV получил внедорожные шины, стальные бамперы и лебедку. Клиренс пикапа увеличен до 310 мм.

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В линейке GMC Canyon 2024 появилась версия повышенной проходимости AT4X AEV Edition. Среднеразмерный пикап поступит в продажу с осени, а пока на официальном сайте концерна General Motors опубликованы первые его фото.

Пикап получил огромные 35-дюймовые шины Фото: General Motors

Новый GMC Canyon AT4X AEV Edition обновили по примеру старшего брата GMC Sierra HD AT4X. Пикап получил стальные бамперы, скошенные снизу, а также защиту днища, пластиковые расширители арок и огромные 35-дюймовые внедорожные шины Goodyear Wrangler. За доплату предлагается лебедка.

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Геометрическая проходимость также улучшена. Клиренс GMC Canyon AT4X AEV Edition увеличен на 38 мм (до 310 мм), угол въезда вырос до 26,9°, а съезда – до 26°.

В салоне изменена отделка и появились логотипы AEV на сиденьях Фото: General Motors

Салон GMC Canyon AT4X AEV практически не изменился. Пикап только получил особую отделку и надписи AEV на сиденьях.

Под капотом установлена 2,7-литровая турбочетверка, развивающая 310 л. с. и 580 Нм. В паре с ней работает 8-ступенчатая автоматическая КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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