Гібридна установка й авангардний дизайн: Toyota готує новий доступний спорткар (фото)

Новий спорткар Toyota GR86 розробляють без участі Subaru. Купе стане гібридним і вперше отримає турбомотор.

Related video

Toyota продовжить розвиток моделі GR86. Третє покоління недорогого спорткупе з'явиться у 2028 році. Про це стало відомо журналістам сайту The Drive.

Нова Toyota GR86 вже розробляється фахівцями спортивного підрозділу Gazoo Racing, до того ж цього разу купе створюють без участі Subaru. Це означає, що брата-близнюка Subaru BRZ у нього більше не буде.

Купе отримає гібридну установку Фото: BestCarWeb

Раніше японський сайт BestCarWeb опублікував рендери моделі. Вона збереже знайомий силует із довгим капотом, але її дизайн стане футуристичнішим — із тоненькою діодною оптикою. Крім того, авто підросте до приблизно 4,4 м у довжину і 1,8 м завширшки.

Також стало відомо, що нова Toyota GR86 стане гібридом і нарешті отримає турбонаддув. Їй готують новий трициліндровий турбомотор об'ємом 1,4 л, створений на базі 1,6-літрового двигуна Toyota GR Yaris.

Важливо

Дорожче за Land Cruiser: найрозкішніший кросовер Toyota розсекретили до прем'єри (фото)

Електрифікація підніме сумарну потужність установки приблизно до 300 к. с. Купе Toyota GR86 стане не тільки швидшим, а й економічнішим, хоча й буде важчим за нинішню модель.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує ще й недорогий електричний спорткар, який стане наступником знаменитої моделі MR2.

Також ми писали, що позашляховик Toyota Land Cruiser Prado запропонують виключно з чотирициліндровими моторами.