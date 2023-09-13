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Авто

Брутальный дизайн и 7 мест: General Motors представили большой кроссовер за $40 000 (фото)

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Фото: General Motors | GMC Acadia стал брутальнее на вид

Кроссовер GMC Acadia 2024 подрос в размерах и стал просторнее внутри. Модель оснастили новым мощным турбомотором.

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На автошоу в Детройте представили новый GMC Acadia третьего поколения. Полноразмерный семейный кроссовер породнился с Chevrolet Traverse и поступит в продажу с начала 2024 года по цене примерно от 40 000 долларов. Об авто рассказали на официальном сайте General Motors.

GMC Acadia 2024, GMC Acadia, новый GMC Acadia, кроссовер GMC Fullscreen
Кроссовер подрос до 5186 мм в длину
Фото: General Motors

Кроссовер GMC Acadia 2024 существенно подрос – до 5186 мм при колесной базе в 3070 мм. Дизайн авто стал брутальнее – с высоким капотом и расширенными крыльями. Огромная решетка радиатора сочетается с изогнутыми диодными фарами.

Внедорожный вариант GMC Acadia AT4 получил более выраженный пластиковый обвес, защиту днища и особые 18-дюймовые шины, а его клиренс увеличен.

GMC Acadia 2024, GMC Acadia, новый GMC Acadia, кроссовер GMC Fullscreen
Внедорожный GMC Acadia AT4
Фото: General Motors

В салоне появились виртуальный щиток приборов и большой портретный тачскрин с диагональю 15 дюймов. Рычаг КПП перенесли на рулевую колонку. Кроссовер GMC Acadia предложен в версиях на 6 и 7 мест и стал значительно просторнее внутри.

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На центральной панели установлен большой портретный тачскрин
Фото: General Motors

В топовой комплектации GMC Acadia Denali салон отделан перфорированной кожей и деревом, установлены панорамная крыша и аудиосистема Bose, а передние сиденья получили электропривод и вентиляцию. Среди опций появился автопилот Super Cruise.

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Новый GMC Acadia доступен только с одним двигателем, но стал мощнее. 2,5-литровая турбочетверка развивает 328 л. с. и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП.

GMC Acadia 2024, GMC Acadia, новый GMC Acadia, кроссовер GMC Fullscreen
Кроссовер предложен в версиях на 6 и 7 мест
Фото: General Motors

Доступны версии модели с передним и полным приводом. В GMC Acadia AT4 установлена особая полноприводная трансмиссия для бездорожья, а также усилена подвеска.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Детройте General Motors также показали конкурента BMW 5 Series.

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