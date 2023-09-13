Брутальный дизайн и 7 мест: General Motors представили большой кроссовер за $40 000 (фото)

Кроссовер GMC Acadia 2024 подрос в размерах и стал просторнее внутри. Модель оснастили новым мощным турбомотором.

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На автошоу в Детройте представили новый GMC Acadia третьего поколения. Полноразмерный семейный кроссовер породнился с Chevrolet Traverse и поступит в продажу с начала 2024 года по цене примерно от 40 000 долларов. Об авто рассказали на официальном сайте General Motors.

Кроссовер подрос до 5186 мм в длину Фото: General Motors

Кроссовер GMC Acadia 2024 существенно подрос – до 5186 мм при колесной базе в 3070 мм. Дизайн авто стал брутальнее – с высоким капотом и расширенными крыльями. Огромная решетка радиатора сочетается с изогнутыми диодными фарами.

Внедорожный вариант GMC Acadia AT4 получил более выраженный пластиковый обвес, защиту днища и особые 18-дюймовые шины, а его клиренс увеличен.

Внедорожный GMC Acadia AT4 Фото: General Motors

В салоне появились виртуальный щиток приборов и большой портретный тачскрин с диагональю 15 дюймов. Рычаг КПП перенесли на рулевую колонку. Кроссовер GMC Acadia предложен в версиях на 6 и 7 мест и стал значительно просторнее внутри.

На центральной панели установлен большой портретный тачскрин Фото: General Motors

В топовой комплектации GMC Acadia Denali салон отделан перфорированной кожей и деревом, установлены панорамная крыша и аудиосистема Bose, а передние сиденья получили электропривод и вентиляцию. Среди опций появился автопилот Super Cruise.

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Новый GMC Acadia доступен только с одним двигателем, но стал мощнее. 2,5-литровая турбочетверка развивает 328 л. с. и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП.

Кроссовер предложен в версиях на 6 и 7 мест Фото: General Motors

Доступны версии модели с передним и полным приводом. В GMC Acadia AT4 установлена особая полноприводная трансмиссия для бездорожья, а также усилена подвеска.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Детройте General Motors также показали конкурента BMW 5 Series.

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