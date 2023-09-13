Автопилот и большой дисплей: Cadillac показал нового конкурента BMW 5 Series (фото)

Седан Cadillac CT5 изменился внешне и получил инновационную мультимедийную систему. Модель доступна в версиях мощностью до 668 л. с.

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На автосалоне в Детройте дебютировал новый Cadillac CT5. Американский соперник BMW 5 Series и Mercedes E-Class прошел модернизацию. Подробности седана раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.

Седан получил удучшенный автопилот Super Cruise Фото: General Motors

Новый Cadillac CT5 2024 узнается, прежде всего, по измененной передней части. У него увеличенная решетка, новые фары и бампер. Также изменены фонари.

Салон Cadillac CT5 2024 претерпел гораздо более кардинальные изменения. На передней панели появился изогнутый 33-дюймовый дисплей, как у Cadillac Escalade и Celestiq. Новая мультимедийная система создана на платформе Google и дополнена интернетом 5G.

В салоне установлен огромный 33-дюймовый дисплей Фото: General Motors

Базовая комплектация Cadillac CT5 пополнена системами контроля "слепых" зон и усталости водителя. Также седан получил технологию распознавания дорожных знаков и усовершенствованный автопилот Super Cruise.

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Как и прежде, седан Cadillac CT5 оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (237 л. с.) и 3,0 л (335 л. с.). Обе версии оснащены 10-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть задним или полным.

В линейке останутся заряженные Cadillac CT5-V (355 л. с.) и CT5-V Blackwing (668 л. с.), однако их обновят отдельно.

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