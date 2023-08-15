General Motors показали бюджетную альтернативу Tesla Model 3 за $20 000 (фото)

Новый Wuling Starlight — 4,8-метровый седан с элегантным дизайном. Электрическая версия оснащена 136-сильным мотором и способна развить 150 км/ч.

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Опубликованы первые официальные фото Wuling Starlight. Недорогой седан D-класса поступит в продажу до конца года и будет доступен в электрическом и гибридном исполнении. Первые подробности авто раскрыли на сайте CarNewsChina.

У авто покатая аркообразная крыша Фото: General Motors

Новый Wuling Starlight – совместная разработка концернов General Motors и SAIC, ведь именно они являются основателями бренда. Электрический вариант седана станет недорогой (около $20 000) альтернативой Tesla Model 3, ведь две модели сопоставимы по размерам.

Габариты Wuling Starlight 2023:

длина – 4835 мм;

ширина – 1860 мм;

высота – 1515 мм;

колесная база – 2800 мм.

Электрокар достигает 4,8 м в длину Фото: General Motors

У Wuling Starlight обтекаемый вытянутый силуэт с покатой крышей и выраженным "носом". Седан получил "двухэтажную"переднюю оптику. Дизайн разных версий модели отличается: у электрокара передняя часть выглядит элегантнее, а вот плаг-ин гибрид получил решетку радиатора и широкий воздухозаборник.

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Китайский электромобиль Wuling Starlight оснащен 136-сильным мотором и весит 1600 кг, а его максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Емкость литий-железо-фосфатной батареи и запас хода пока не раскрывают.

Гибрид Wuling Starlight отличается по дизайну Фото: General Motors

Подзаряжаемый гибрид Wuling Starlight получил 1,5-литровую бензиновую четверку на 106 л. с. и электромотор. Он тяжелее (1695 кг), а его скорость ограничили на 145 км/ч.

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