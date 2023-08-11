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Авто

Captiva на минималках: General Motors презентовали бюджетный семейный кроссовер (фото)

Wuling Almaz, новый Wuling Almaz, кроссовер Wuling, General Motors
Фото: General Motors | Wuling Almaz — 4,65-метровый семейный кроссовер

Новый Wuling Almaz — доступный семиместный кроссовер на базе Chevrolet Captiva. Модель предложена в бензиновой и гибридной версиях.

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На автошоу в Джакарте дебютировал новый Wuling Almaz. Недорогой семейный кроссовер прошел модернизацию и поступит в продажу по цене от 28 750 долларов. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Wuling Almaz, новый Wuling Almaz, кроссовер Wuling, General Motors Fullscreen
Кроссовер построен на базе Chevrolet Captiva
Фото: General Motors

Бренд Wuling делает ставку на доступные электрокары, но выпускает и модели с бензиновыми двигателями. Кроссовер Almaz является более доступной версией модели Chevrolet Captiva второго поколения. Напомним, что совладельцем Wuling является концерн General Motors.

Новый Wuling Almaz достигает 4,65 м в длину при колесной базе 2,75 м. Он отличается от собрата Captiva дизайном передней части с широкой решеткой радиатора и "двухэтажной" диодной оптикой.

Wuling Almaz, новый Wuling Almaz, кроссовер Wuling, General Motors Fullscreen
Дизайн Almaz стал выразительнее
Фото: General Motors

В салоне в топовой версии установлены виртуальная панель приборов и большой тачскрин портретного формата. Если новый Chevrolet Captiva доступен в версиях на 5, 6 и 7 мест, то Wuling Almaz исключительно семиместный.

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Комплектация кроссовера включает климат-контроль, камеру заднего вида, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и систему контроля полосы движения.

Wuling Almaz, новый Wuling Almaz, кроссовер Wuling, General Motors Fullscreen
В салоне установлен большой портретный тачскрин
Фото: General Motors

Кроссовер Wuling Almaz доступен с 1,5-литровым турбомотором на 140 л. с. или 174-сильной гибридной установкой. В обоих случаях привод – исключительно передний.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors готовят нового электрического конкурента Ford Bronco.

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