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Авто

Captiva на мінімалках: General Motors презентували бюджетний сімейний кросовер (фото)

Wuling Almaz, новий Wuling Almaz, кросовер Wuling, General Motors
Фото: General Motors | Wuling Almaz — 4,65-метровий сімейний кросовер

Новий Wuling Almaz — доступний семимісний кросовер на базі Chevrolet Captiva. Модель запропонована в бензиновій і гібридній версіях.

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На автошоу в Джакарті дебютував новий Wuling Almaz. Недорогий сімейний кросовер пройшов модернізацію і надійде в продаж за ціною від 28 750 доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Wuling Almaz, новий Wuling Almaz, кросовер Wuling, General Motors Fullscreen
Кросовер побудований на базі Chevrolet Captiva
Фото: General Motors

Бренд Wuling робить ставку на доступні електрокари, але випускає і моделі з бензиновими двигунами. Кросовер Almaz є більш доступною версією моделі Chevrolet Captiva другого покоління. Нагадаємо, що співвласником Wuling є концерн General Motors.

Новий Wuling Almaz досягає 4,65 м у довжину при колісній базі 2,75 м. Він відрізняється від побратима Captiva дизайном передньої частини з широкою решіткою радіатора і "двоповерховою" діодною оптикою.

Wuling Almaz, новий Wuling Almaz, кросовер Wuling, General Motors Fullscreen
Дизайн Almaz став виразнішим
Фото: General Motors

У салоні в топовій версії встановлено віртуальну панель приладів і великий тачскрін портретного формату. Якщо новий Chevrolet Captiva доступний у версіях на 5, 6 і 7 місць, то Wuling Almaz виключно семимісний.

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Комплектація кросовера включає клімат-контроль, камеру заднього виду, панорамний дах, адаптивний круїз-контроль і систему контролю смуги руху.

Wuling Almaz, новий Wuling Almaz, кросовер Wuling, General Motors Fullscreen
У салоні встановлено великий портретний тачскрін
Фото: General Motors

Кросовер Wuling Almaz доступний з 1,5-літровим турбомотором на 140 к. с. або 174-сильною гібридною установкою. В обох випадках привід — виключно передній.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors готують нового електричного конкурента Ford Bronco.

Також ми писали, що General Motors і Honda випустять преміальний електрокросовер.