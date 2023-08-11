Captiva на мінімалках: General Motors презентували бюджетний сімейний кросовер (фото)

Новий Wuling Almaz — доступний семимісний кросовер на базі Chevrolet Captiva. Модель запропонована в бензиновій і гібридній версіях.

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На автошоу в Джакарті дебютував новий Wuling Almaz. Недорогий сімейний кросовер пройшов модернізацію і надійде в продаж за ціною від 28 750 доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Кросовер побудований на базі Chevrolet Captiva Фото: General Motors

Бренд Wuling робить ставку на доступні електрокари, але випускає і моделі з бензиновими двигунами. Кросовер Almaz є більш доступною версією моделі Chevrolet Captiva другого покоління. Нагадаємо, що співвласником Wuling є концерн General Motors.

Новий Wuling Almaz досягає 4,65 м у довжину при колісній базі 2,75 м. Він відрізняється від побратима Captiva дизайном передньої частини з широкою решіткою радіатора і "двоповерховою" діодною оптикою.

Дизайн Almaz став виразнішим Фото: General Motors

У салоні в топовій версії встановлено віртуальну панель приладів і великий тачскрін портретного формату. Якщо новий Chevrolet Captiva доступний у версіях на 5, 6 і 7 місць, то Wuling Almaz виключно семимісний.

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Комплектація кросовера включає клімат-контроль, камеру заднього виду, панорамний дах, адаптивний круїз-контроль і систему контролю смуги руху.

У салоні встановлено великий портретний тачскрін Фото: General Motors

Кросовер Wuling Almaz доступний з 1,5-літровим турбомотором на 140 к. с. або 174-сильною гібридною установкою. В обох випадках привід — виключно передній.

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