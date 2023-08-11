General Motors готують стильного електричного конкурента Ford Bronco (фото)

Новий позашляховик Chevrolet отримав стильний дизайн і може скласти конкуренцію Ford Bronco. Новинка вирізняється тридверним кузовом з короткими переднім і заднім звісами.

Related video

General Motors показали новий електричний позашляховик Chevrolet. Він може стати конкурентом Ford Bronco. Знімки опублікували в Instagram-акаунті generalmotorsdesign.

Студія дизайну General Motors часто публікує різні ескізи моделей, які ще не надійшли у виробництво. Цього разу дизайнери продемонстрували електричний позашляховик Chevrolet зі стильним дизайном.

На ескізі зображений компактний позашляховик. Судячи з відсутності решітки радіатора та вихлопних патрубків, це буде електрична модель.

General Motors випускає кілька електромобілів на своїй новій платформі GM BEV3, зокрема Buick Electra E4, а також Chevrolet Equinox EV і Blazer EV. Новинка може приєднатися до них.

Позашляховик відрізняється тридверним кузовом. Спереду й ззаду розміщена незвичайна оптика з горизонтальними лініями.

Новий позашляховик може стати новою модифікацією електромобіля Chevrolet Blazer EV. Його дебют відбудеться не раніше ніж у 2025 році.

Важливо

На варті порядку: новітній електрокросовер Chevrolet отримав незвичайну версію (фото)

Поки що в General Motors не підтвердили появу такого позашляховика. Проте електричний позашляховик може стати популярним на ринку США.

Раніше Фокус розповів, що General Motors показали незвичайний легковий пікап у стилі Chevrolet El Camino.