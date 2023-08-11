General Motors готовят стильного электрического конкурента Ford Bronco (фото)

Новый внедорожник Chevrolet получил стильный дизайн и может составить конкуренцию Ford Bronco. Новинка отличается трехдверным кузовом с короткими передним и задним свесами.

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General Motors показали новый электрический внедорожник Chevrolet. Он может составить конкуренцию Ford Bronco. Снимки опубликовали в Instagram-аккаунте generalmotorsdesign.

Студия дизайна General Motors часто публикует различные эскизы моделей, которые еще не поступили в производство. В этот раз дизайнеры продемонстрировали электрический внедорожник Chevrolet со стильным дизайном.

На эскизе изображен компактный внедорожник. Судя по отсутствию решетки радиатора и выхлопных патрубков, это будет электрическая модель.

General Motors выпускает несколько электромобилей на своей новой платформе GM BEV3, включая Buick Electra E4, а также Chevrolet Equinox EV и Blazer EV. Новинка может присоединиться к ним.

Внедорожник отличается трехдверным кузовом. Спереди и сзади размещена необычная оптика с горизонтальными линиями.

Новый внедорожник может стать новой модификацией электромобиля Chevrolet Blazer EV. Его дебют состоится не ранее чем в 2025 году.

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Пока в General Motors не подтвердили появление такого внедорожника. Тем не менее электрический внедорожник может стать популярным на рынке США.

Ранее Фокус рассказал, что General Motors показали необычный легковой пикап в стиле Chevrolet El Camino.