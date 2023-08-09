Світ перевернувся: новий Cadillac Escalade став електрокаром із запасом ходу 725 км (відео)

Електромобіль Cadillac Escalade IQ дуже багато оснащений, а його салон оздоблений дорогою шкірою. 760-сильна установка дає змогу розганятися до 100 км/год менш, ніж за 5 секунд.

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У США презентували новий Cadillac Escalade IQ. Знаменитий великий позашляховик преміум-класу вперше став електромобілем. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті General Motors.

Позашляховик сягає 5,7 м у довжину Фото: General Motors

Електромобіль Cadillac Escalade IQ не замінить бензинову модель, а випускатиметься паралельно з нею. Він надійде в продаж із літа 2024 року за ціною приблизно від $130 000, тобто його конкурентами стануть топові версії Tesla Model X, Rivian R1S і Mercedes EQS SUV.

Дизайн Cadillac Escalade IQ 2024

Новий Cadillac Escalade IQ більш обтічний, ніж бензинова модель, але залишається впізнаваним. Він зберігає монументальний гранений дизайн із довгим високим капотом, але водночас його заднім стійкам даху збільшили нахил.

Електромобіль отримав 760-сильну установку Фото: General Motors

Замість решітки радіатора встановлено заглушку з діодним підсвічуванням. Типовими для Cadillac є тоненькі діодні фари та ліхтарі, причому задня оптика виконана "двоповерховою".

Як і всі електромобілі General Motors, позашляховик Cadillac побудований на платформі Ultium. Його близьким родичем є електричний Hummer. За розмірами новачок близький до подовженого Cadillac Escalade ESV.

На передній панелі встановлено величезний дисплей Фото: General Motors

Габарити Cadillac Escalade IQ:

довжина — 5697 мм;

ширина — 2389 мм;

висота — 1934 мм;

колісна база — 3460 мм.

Сидіння другого ряду отримали електропривод, вентиляцію і масаж Фото: General Motors

Салон і комплектація Cadillac Escalade IQ 2024

У внутрішньому оздобленні поєднуються шкіра, дерево та алюміній. На всю передню панель розтягнуто широкий дисплей. На додачу, є окремий тачскрін на передній панелі і монітори для задніх пасажирів.

На вибір запропонують версії на 7 і 8 місць. Навіть з усіма сидіннями на місці залишається 670-літровий багажник. У п'ятимісній конфігурації салону його об'єм становить 1958 л, а в двомісній — 3374 л. До того ж, є 345-літровий багажник спереду.

Спереду передбачено 345-літровий багажник Фото: General Motors

У топовому варіанті крісла перших двох рядів отримали електропривод, підігрів, вентиляцію і масаж. Серед інших опцій — 24-дюймові диски, паркувальний автопілот, камери кругового огляду, акустика AKG з 36 динаміками і система напівавтономного водіння Super Cruise.

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Електромобіль Cadillac Escalade, характеристики

Новий Cadillac Escalade IQ запропонують із повним приводом і двома електромоторами. У стандартному режимі вони розвивають 690 к. с. і 835 Н∙м, а в спортивному — 760 к. с. і 1063 Н∙м. Тобто, електрокар потужніший за топовий бензиновий Cadillac Escalade-V.

Велетенський позашляховик розганяється до 100 км/год менш ніж за 5 с і може буксирувати 3,6-тонний причіп. Величезна батарея на 200 кВт∙год забезпечує запас ходу в 725 км, а зарядити її в швидкому режимі від станції потужністю 350 кВт на 20% можна всього за 10 хвилин. Також передбачена двонаправлена зарядка, тобто авто здатне живити електроенергією різні прилади.

Усі Cadillac Escalade IQ отримали адаптивні амортизатори, пневмопідвіску зі змінним кліренсом. Передбачені й керовані задні колеса, завдяки яким авто може рухатися боком, а діаметр його розвороту становить лише 12 м.

Примітно, що новий Cadillac Escalade IQ — не найдорожчий електрокар марки. У лінійці є флагманський Celestiq вартістю $340 000.

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