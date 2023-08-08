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Флагманський електрокар General Motors подорожчав на $40 000 до початку виробництва (фото)

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Фото: General Motors | Cadillac Celestiq стане конкурентом Rolls-Royce і Bentley

Розкішний електрокар Cadillac Celestiq стане найдорожчою моделлю в історії марки. Автомобілі збиратимуть вручну за індивідуальним замовленням.

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Новітній Cadillac Celestiq коштуватиме від 340 000 доларів. Флагманський електромобіль General Motors конкуруватиме з Rolls-Royce і Bentley. Про це повідомляє сайт Automotive News Europe.

Cadillac Celestiq 2024, новий Cadillac Celestiq, електромобіль Cadillac, Cadillac Celestiq Fullscreen
Cadillac Celestiq збиратимуть вручну
Фото: General Motors

Примітно, що під час презентації моделі було заявлено, що ціна Cadillac Celestiq 2024 становитиме близько 300 000 доларів. Ручне складання електрокара стартує тільки в грудні, тобто він подорожчав ще до запуску у виробництво.

Незважаючи на величезну ціну, попит на новий Cadillac Celestiq дуже високий. Електрокар розкупили на півтора року вперед. Утім, масовою модель не буде — за перший рік зберуть приблизно 400 авто.

Cadillac Celestiq 2024, новий Cadillac Celestiq, електромобіль Cadillac, Cadillac Celestiq Fullscreen
У салоні встановили відразу п'ять дисплеїв
Фото: General Motors

Електромобіль Cadillac Celestiq — нова флагманська модель американської марки. Розкішний ліфтбек досягає понад 5 м у довжину і вирізняється строгим дизайном.

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Салон Cadillac Celestiq 2024 оздоблено дорогою шкірою і деревом, причому покупці зможуть замовити найнестандартніші варіанти оздоблення (у цьому разі ціна буде ще більшою).

Cadillac Celestiq 2024, новий Cadillac Celestiq, електромобіль Cadillac, Cadillac Celestiq Fullscreen
Покупцям запропонують екстравагантні варіанти внутрішнього оздоблення
Фото: General Motors

Усередині встановлено п'ять дисплеїв. Базова комплектація Cadillac Celestiq 2024 також охоплює чотирьохзонний клімат-контроль, пневмопідвіску, електропривод, підігрів і вентиляцію крісел першого і другого ряду.

Електромобіль Cadillac Celestiq оснащений повним приводом двома моторами загальною потужністю 608 к. с. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а запас ходу становитиме щонайменше 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на рік вперед розкупили і перший електромобіль Rolls-Royce.

Також ми писали, що General Motors і Honda готують розкішний кросовер.