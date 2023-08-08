Флагманський електрокар General Motors подорожчав на $40 000 до початку виробництва (фото)

Розкішний електрокар Cadillac Celestiq стане найдорожчою моделлю в історії марки. Автомобілі збиратимуть вручну за індивідуальним замовленням.

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Новітній Cadillac Celestiq коштуватиме від 340 000 доларів. Флагманський електромобіль General Motors конкуруватиме з Rolls-Royce і Bentley. Про це повідомляє сайт Automotive News Europe.

Cadillac Celestiq збиратимуть вручну Фото: General Motors

Примітно, що під час презентації моделі було заявлено, що ціна Cadillac Celestiq 2024 становитиме близько 300 000 доларів. Ручне складання електрокара стартує тільки в грудні, тобто він подорожчав ще до запуску у виробництво.

Незважаючи на величезну ціну, попит на новий Cadillac Celestiq дуже високий. Електрокар розкупили на півтора року вперед. Утім, масовою модель не буде — за перший рік зберуть приблизно 400 авто.

У салоні встановили відразу п'ять дисплеїв Фото: General Motors

Електромобіль Cadillac Celestiq — нова флагманська модель американської марки. Розкішний ліфтбек досягає понад 5 м у довжину і вирізняється строгим дизайном.

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Салон Cadillac Celestiq 2024 оздоблено дорогою шкірою і деревом, причому покупці зможуть замовити найнестандартніші варіанти оздоблення (у цьому разі ціна буде ще більшою).

Покупцям запропонують екстравагантні варіанти внутрішнього оздоблення Фото: General Motors

Усередині встановлено п'ять дисплеїв. Базова комплектація Cadillac Celestiq 2024 також охоплює чотирьохзонний клімат-контроль, пневмопідвіску, електропривод, підігрів і вентиляцію крісел першого і другого ряду.

Електромобіль Cadillac Celestiq оснащений повним приводом двома моторами загальною потужністю 608 к. с. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а запас ходу становитиме щонайменше 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на рік вперед розкупили і перший електромобіль Rolls-Royce.

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