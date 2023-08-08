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Авто

Флагманский электрокар General Motors подорожал на $40 000 до начала производства (фото)

Cadillac Celestiq 2024, новый Cadillac Celestiq, электромобиль Cadillac, Cadillac Celestiq
Фото: General Motors | Cadillac Celestiq станет конкурентом Rolls-Royce и Bentley

Роскошный электрокар Cadillac Celestiq станет самой дорогой моделью в истории марки. Автомобили будут собирать вручную по индивидуальному заказу.

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Новейший Cadillac Celestiq будет стоить от 340 000 долларов. Флагманский электромобиль General Motors будет конкурировать с Rolls-Royce и Bentley. Об этом сообщает сайт Automotive News Europe.

Cadillac Celestiq 2024, новый Cadillac Celestiq, электромобиль Cadillac, Cadillac Celestiq Fullscreen
Cadillac Celestiq будут собирать вручную
Фото: General Motors

Примечательно, что во время презентации модели было заявлено, что цена Cadillac Celestiq 2024 составит около 300 000 долларов. Ручная сборка электрокара стартует только в декабре, то есть он подорожал еще до запуска в производство.

Несмотря на огромную цену, спрос на новый Cadillac Celestiq очень высокий. Электрокар раскупили на полтора года вперед. Впрочем, массовой модель не будет – за первый год соберут примерно 400 авто.

Cadillac Celestiq 2024, новый Cadillac Celestiq, электромобиль Cadillac, Cadillac Celestiq Fullscreen
В салоне установили сразу пять дисплеев
Фото: General Motors

Электромобиль Cadillac Celestiq – новая флагманская модель американской марки. Роскошный лифтбэк достигает более 5 м в длину и отличается строгим дизайном.

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Салон Cadillac Celestiq 2024 отделан дорогой кожей и деревом, причем покупатели смогут заказать самые нестандартные варианты отделки (в этом случае цена будет еще больше).

Cadillac Celestiq 2024, новый Cadillac Celestiq, электромобиль Cadillac, Cadillac Celestiq Fullscreen
Покупателям предложат экстравагантные варианты внутренней отделки
Фото: General Motors

Внутри установлены пять дисплеев. Базовая комплектация Cadillac Celestiq 2024 также включает четырехзонный климат-контроль, пневмоподвеску, электропривод, подогрев и вентиляцию кресел первого и второго ряда.

Электромобиль Cadillac Celestiq оснащен полным приводом двумя моторами общей мощностью 608 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а запас хода составит не менее 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что на год вперед раскупили и первый электромобиль Rolls-Royce.

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