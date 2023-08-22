Сім місць і ціна $28 700: презентовано новий Chevrolet Captiva 2024 (фото)

Новий Chevrolet Captiva відрізняється оригінальним дизайном і багато оснащений за свою ціну. Кросовер комплектують 1,5-літровим 147-сильним турбомотором.

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У Мексиці представлено новий Chevrolet Captiva 2024. Доступний сімейний кросовер пройшов фейсліфтинг і надходить у продаж на місцевому ринку за ціною від 486 400 до 549 400 песо ($28 700-33 400). Про це повідомляється на сайті концерну General Motors.

Кросовер комплектують 147-сильним турбомотором Фото: General Motors

Кросовер Chevrolet Captiva другого покоління випускається з 2018 року та пропонується в країнах Азії та Америки. Для здешевлення його виробництво перенесли в Китай (там він відомий як Baojun 530). Оновлену модель впізнають за зміненою решіткою радіатора та переднім бампером. "Двоповерхові" фари світлодіодні.

У салоні встановлено великий портретний тачскрин Фото: General Motors

У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і великий 10,4-дюймовий тачскрин портретного формату. Як і раніше, доступні версії на 5 і 7 місць, до того ж USB-порти тепер передбачені на всіх трьох рядах сидінь.

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Базова комплектація Chevrolet Captiva 2024 розширена й тепер включає 6 подушок безпеки, парктронік і камеру заднього виду. В топовій версії Premier салон оздоблений перфорованою шкірою, є безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, панорамний дах і камери кругового огляду.

Доступні версії моделі на 5 і 7 місць Фото: General Motors

Новий Chevrolet Captiva оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 147 к. с. У парі з ним працює безступінчатий варіатор, а привід у кросовера виключно передній.

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