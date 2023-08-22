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Сім місць і ціна $28 700: презентовано новий Chevrolet Captiva 2024 (фото)

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Фото: General Motors | Chevrolet Captiva 2024 впізнається за зміненою передньою частиною

Новий Chevrolet Captiva відрізняється оригінальним дизайном і багато оснащений за свою ціну. Кросовер комплектують 1,5-літровим 147-сильним турбомотором.

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У Мексиці представлено новий Chevrolet Captiva 2024. Доступний сімейний кросовер пройшов фейсліфтинг і надходить у продаж на місцевому ринку за ціною від 486 400 до 549 400 песо ($28 700-33 400). Про це повідомляється на сайті концерну General Motors.

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Кросовер комплектують 147-сильним турбомотором
Фото: General Motors

Кросовер Chevrolet Captiva другого покоління випускається з 2018 року та пропонується в країнах Азії та Америки. Для здешевлення його виробництво перенесли в Китай (там він відомий як Baojun 530). Оновлену модель впізнають за зміненою решіткою радіатора та переднім бампером. "Двоповерхові" фари світлодіодні.

Chevrolet Captiva 2024, Chevrolet Captiva, новий Chevrolet Captiva, новий Chevrolet Captiva, кросовер Chevrolet Fullscreen
У салоні встановлено великий портретний тачскрин
Фото: General Motors

У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і великий 10,4-дюймовий тачскрин портретного формату. Як і раніше, доступні версії на 5 і 7 місць, до того ж USB-порти тепер передбачені на всіх трьох рядах сидінь.

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Базова комплектація Chevrolet Captiva 2024 розширена й тепер включає 6 подушок безпеки, парктронік і камеру заднього виду. В топовій версії Premier салон оздоблений перфорованою шкірою, є безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, панорамний дах і камери кругового огляду.

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Доступні версії моделі на 5 і 7 місць
Фото: General Motors

Новий Chevrolet Captiva оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 147 к. с. У парі з ним працює безступінчатий варіатор, а привід у кросовера виключно передній.

Раніше Фокус розповідав, що в Chevrolet Captiva з'явився побратим із гібридною установкою.

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