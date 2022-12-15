Найдорожчий американський електромобіль за $300 тисяч розкупили на півтора роки вперед

Cadillac Celestiq збиратимуть вручну починаючи з грудня 2023 року, але за ним уже вишикувалася черга покупців. Розкішний електромобіль стане конкурентом Bentley, Rolls-Royce та Maybach.

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Попит на новий Cadillac Celestiq перевершив усі очікування. Електричний флагман концерну General Motors ще не надійшов у виробництво, але вже розкуплено приблизно на 18 місяців уперед. Про це повідомив головний інженер-конструктор Celestiq Тоні Рома в інтерв'ю сайту GM Authority.

[ + – ] Попит на Cadillac Celestiq перевищив усі очікування Фото: General Motors

Cadillac Celestiq 2024 не буде масовим, адже це найдорожча електрична модель зі США — її ціна складе $300 000. Втім, покупців це не відлякало — вони вишикувалися в чергу за електрокаром.

Авто надійде у виробництво з грудня 2023 року. Його збиратимуть вручну та спочатку планують випускати лише по два електрокари на день. За перший рік заводський цех покинуть майже 400 Celestiq.

[ + – ] Покупці можуть вибрати з безлічі варіантів обробки салону Фото: General Motors

Електромобіль Cadillac Celestiq позиціонують як іміджеву модель. Його конкурентами стануть дорогі Bentley, Maybach і Rolls-Royce. Покупцям надані широкі можливості персоналізації авто — можна вибрати з величезної кількості опцій і варіантів внутрішнього оздоблення.

Новий Cadillac Celestiq 2024 за замовчуванням комплектують чотиризонним клімат-контролем, п'ятьма дисплеями, пневмопідвіскою, а також електроприводом, підігрівом та вентиляцією передніх і задніх сидінь.

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Великий п'ятиметровий ліфтбек оснащений повним приводом і двома електромоторами загальною потужністю 608 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 3,8 с, а його запас ходу перевищить 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors також розробляють новий преміальний електрокросовер. Перші його фото вже потрапили до мережі.