Найдорожчий американський електромобіль за $300 тисяч розкупили на півтора роки вперед
Cadillac Celestiq збиратимуть вручну починаючи з грудня 2023 року, але за ним уже вишикувалася черга покупців. Розкішний електромобіль стане конкурентом Bentley, Rolls-Royce та Maybach.
Попит на новий Cadillac Celestiq перевершив усі очікування. Електричний флагман концерну General Motors ще не надійшов у виробництво, але вже розкуплено приблизно на 18 місяців уперед. Про це повідомив головний інженер-конструктор Celestiq Тоні Рома в інтерв'ю сайту GM Authority.
Cadillac Celestiq 2024 не буде масовим, адже це найдорожча електрична модель зі США — її ціна складе $300 000. Втім, покупців це не відлякало — вони вишикувалися в чергу за електрокаром.
Авто надійде у виробництво з грудня 2023 року. Його збиратимуть вручну та спочатку планують випускати лише по два електрокари на день. За перший рік заводський цех покинуть майже 400 Celestiq.
Електромобіль Cadillac Celestiq позиціонують як іміджеву модель. Його конкурентами стануть дорогі Bentley, Maybach і Rolls-Royce. Покупцям надані широкі можливості персоналізації авто — можна вибрати з величезної кількості опцій і варіантів внутрішнього оздоблення.
Новий Cadillac Celestiq 2024 за замовчуванням комплектують чотиризонним клімат-контролем, п'ятьма дисплеями, пневмопідвіскою, а також електроприводом, підігрівом та вентиляцією передніх і задніх сидінь.Важливо
Великий п'ятиметровий ліфтбек оснащений повним приводом і двома електромоторами загальною потужністю 608 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 3,8 с, а його запас ходу перевищить 500 км.
Раніше Фокус повідомляв, що General Motors також розробляють новий преміальний електрокросовер. Перші його фото вже потрапили до мережі.