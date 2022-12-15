Самый дорогой американский электромобиль за $300 тысяч раскупили на полтора года вперед

Cadillac Celestiq будут собирать вручную начиная с декабря 2023 года, но за ним уже выстроилась очередь покупателей. Роскошный электромобиль станет конкурентом Bentley, Rolls-Royce и Maybach.

Related video

Спрос на новый Cadillac Celestiq превзошел все ожидания. Электрический флагман концерна General Motors еще не поступил в производство, но уже раскуплен примерно на 18 месяцев вперед. Об этом сообщил главный инженер-конструктор Celestiq Тони Рома в интервью сайту GM Authority.

[ + – ] Спрос на Cadillac Celestiq превысил все ожидания Фото: General Motors

Cadillac Celestiq 2024 не будет массовым, ведь это самая дорогая электрическая модель из США — ее цена составит $300 000. Впрочем, покупателей это не отпугнуло — они выстроились в очередь за электрокаром.

Авто поступит в производство с декабря 2023 года. Его будут собирать вручную и поначалу планируют выпускать только по два электрокара в день. За первый год заводской цех покинут около 400 Celestiq.

[ + – ] Покупатели могут выбрать из множества вариантов отделки салона Фото: General Motors

Электромобиль Cadillac Celestiq позиционируют, как имиджевую модель. Его конкурентами станут дорогие Bentley, Maybach и Rolls-Royce. Покупателям предоставлены широкие возможности персонализации авто — можно выбрать из огромного количества опций и вариантов внутренней отделки.

Новый Cadillac Celestiq 2024 по умолчанию комплектуют четырехзонным климат-контролем, пятью дисплеями, пневмоподвеской, а также электроприводом, подогревом и вентиляцией передних и задних сидений.

Важно

General Motors готовят стильный и недорогой электромобиль по цене Логана (фото)

Большой пятиметровый лифтбэк оснащен полным приводом и двумя электромоторами общей мощностью 608 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с, а его запас хода превысит 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors также разрабатывают новый премиальный электрокроссовер. Первые его фото уже попали в сеть.