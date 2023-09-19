Люкс за $340 000: новый флагман General Motors впервые замечен на дорогах (фото)

Электромобиль Cadillac Celestiq — роскошная модель представительского класса, собираемая вручную. Лифтбэк оснащен 600-сильной установкой, а его запас хода превышает 500 км.

Related video

Новый Cadillac Celestiq 2024 впервые заметили на дорогах. Флагманский электромобиль от концерна General Motors засветился во время рекламной фотосессии. Снимки появились на сайте Autoevolution.

Роскошный лифтбэк отличается вытянутым силуэтом Фото: autoevolution.com

Электромобиль Cadillac Celestiq выглядит весьма нестандартно. У него низкий вытянутый силуэт с большим задним свесом кузова. Оригинально смотрятся двухсекционные задние фонари.

Производство Cadillac Celestiq 2024 стартует в декабре. Модель будут собирать вручную и за первый год выпустят только 400 машин, поэтому за ней уже выстроилась очередь.

Электрокар заметили во время рекламной фотосессии Фото: autoevolution.com

Электрокар будет стоить от 340 000 долларов, то есть станет самой дорогой моделью General Motors. Конкурентами модели называют электрифицированные Bentley и Rolls-Royce.

Важно

Цена $15 900 и запас хода 430 км: General Motors показали премиальный электромобиль (фото)

Новый Cadillac Celestiq – большой лифтбек длиной свыше 5 метров. Он оснащен двумя моторами суммарной мощностью 600 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с, а его запас хода превышает 500 км.

Внутри может быть установлено до семи дисплеев Фото: General Motors

Все авто будут создаваться по индивидуальному заказу, то есть покупатель сможет выбрать эксклюзивную отделку салона. Внутри установлены четыре отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Также на первом и втором рядах предусмотрены сразу семь дисплеев.

Ранее Фокус рассказывал и про самый дешевый электрокроссовер General Motors за $30 000.

Также мы писали про нового конкурента BMW 5 Series от Cadillac.