На ринок виходить недорогий корейський електрокросовер із багатою комплектацією (фото)

KG Mobility Torres EVX отримав 207-сильний мотор, а його запас ходу перевищує 400 км. У кросовера великий багажник і багата комплектація.

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Компанія KG Mobility (раніше відома як SsangYong) почала виробництво електричної версії кросовера Torres. На батьківщині, в Південній Кореї, він уже доступний для замовлення за ціною від 47,5 млн вон ($35 830), а незабаром з'явиться і в Європі. Подробиці моделі опублікували на сайті південнокорейського автовиробника.

Новий KG Mobility Torres EVX (саме так назвали електрокросовер) оснащений 207-сильним мотором на передній осі та батареєю від BYD ємністю 73,4 кВт∙год. Заявлений запас ходу — 433 км.

Запас ходу електрокара складає 433 км Фото: SsangYong

Від бензинового побратима електромобіль SsangYong/KG Mobility Torres EVX відрізняється дизайном передньої частини — у нього відсутня решітка радіатора і з'явилася тоненька діодна оптика. Новий дизайн збільшив розміри авто.

Габарити KG Mobility Torres EVX:

довжина — 4715 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1735 мм;

колісна база — 2680 мм.

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Салон кросовера також зазнав змін. На передній панелі встановлено два дисплеї, а ось тачскрін клімат-контролю прибрали. У електрокара величезний 839-літровий багажник.

На передній панелі з'явилися два дисплеї Фото: SsangYong

Комплектація KG Mobility Torres EVX доволі багата — у "базі" є 8 подушок безпеки, 18-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, підігрів і вентиляція передніх сидінь, обігрів керма, адаптивний круїз-контроль.

Топова версія додає шкіряний салон і підігрів задніх крісел. У всіх KG Mobility Torres EVX передбачені системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та контролю "сліпих" зон.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовер KG Mobility Torres EVX отримав вантажну версію.

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