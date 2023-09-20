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Авто

На ринок виходить недорогий корейський електрокросовер із багатою комплектацією (фото)

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Фото: SsangYong | Електрокар KG Mobility Torres EVX вирізняється зміненою передньою частиною

KG Mobility Torres EVX отримав 207-сильний мотор, а його запас ходу перевищує 400 км. У кросовера великий багажник і багата комплектація.

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Компанія KG Mobility (раніше відома як SsangYong) почала виробництво електричної версії кросовера Torres. На батьківщині, в Південній Кореї, він уже доступний для замовлення за ціною від 47,5 млн вон ($35 830), а незабаром з'явиться і в Європі. Подробиці моделі опублікували на сайті південнокорейського автовиробника.

Новий KG Mobility Torres EVX (саме так назвали електрокросовер) оснащений 207-сильним мотором на передній осі та батареєю від BYD ємністю 73,4 кВт∙год. Заявлений запас ходу — 433 км.

KG Mobility Torres EVX, KG Mobility Torres, SsangYong Torres, новий KG Mobility Torres, електромобіль SsangYong Fullscreen
Запас ходу електрокара складає 433 км
Фото: SsangYong

Від бензинового побратима електромобіль SsangYong/KG Mobility Torres EVX відрізняється дизайном передньої частини — у нього відсутня решітка радіатора і з'явилася тоненька діодна оптика. Новий дизайн збільшив розміри авто.

Габарити KG Mobility Torres EVX:

  • довжина — 4715 мм;
  • ширина — 1890 мм;
  • висота — 1735 мм;
  • колісна база — 2680 мм.
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Салон кросовера також зазнав змін. На передній панелі встановлено два дисплеї, а ось тачскрін клімат-контролю прибрали. У електрокара величезний 839-літровий багажник.

KG Mobility Torres EVX, KG Mobility Torres, SsangYong Torres, новий KG Mobility Torres, електромобіль SsangYong Fullscreen
На передній панелі з'явилися два дисплеї
Фото: SsangYong

Комплектація KG Mobility Torres EVX доволі багата — у "базі" є 8 подушок безпеки, 18-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, підігрів і вентиляція передніх сидінь, обігрів керма, адаптивний круїз-контроль.

Топова версія додає шкіряний салон і підігрів задніх крісел. У всіх KG Mobility Torres EVX передбачені системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та контролю "сліпих" зон.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовер KG Mobility Torres EVX отримав вантажну версію.

Також ми писали, що в Китаї створили електричний кросовер за $18 000.