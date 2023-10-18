На український ринок повертається відомий автовиробник: які моделі з'являться (фото)

SsangYong повертається в Україну під новою назвою KG Mobility. На перших порах запропонують дві рамні моделі з дизельним двигуном.

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В Україні з'являться автомобілі марки KG Mobility. Саме так тепер називається південнокорейський бренд SsangYong. Про це повідомляється на сайті українського його представництва.

Автовиробник з Південної Кореї повертається на український ринок після кількох років відсутності. Дилерські центри KG Mobility з'являться в 9 областях нашої країни.

Стандартний KG Mobility Musso Фото: SsangYong Подовжений KG Mobility Grand Musso Фото: SsangYong

На першому етапі в Україні почнуть продавати оновлений нещодавно пікап KG Mobility/SsangYong Musso. Це чотиридверний рамний пікап на базі позашляховика Rexton другого покоління.

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Новий KG Mobility Musso запропонують у стандартній 5,1-метровій версії та подовженій 5,4-метровій моделі Grand Musso. В останньому випадку пікап має багате оснащення — шкіряний салон, віртуальний щиток приладів, двозонний клімат-контроль, парктронік, підігрів і вентиляція сидінь.

Топова версія отримала віртуальну панель приладів Фото: SsangYong

Пікап KG Mobility оснащений 2,2-літровим турбодизелем. У стандартному Musso він розвиває 181 к. с. і працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. У Grand Musso потужність дещо вища (187 к. с.) і встановлений 6-ступінчастий автомат. В обох модифікаціях передбачено повний привід із блокуванням центрального диференціала.

Раніше Фокус розповідав про недорогий електрокросовер від KG Mobility із запасом ходу понад 400 км.

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