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Авто

На український ринок вийшов недорогий молодіжний кросовер із двигуном Volvo (фото)

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Фото: Geely | Оновлений Geely Coolray впізнається за величезною решіткою радіатора

Geely Coolray — бюджетний компактний кросовер із виразним дизайном і багатим оснащенням. Під капотом авто встановлено 174-сильний турбомотор.

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Модельний ряд Geely в Україні розширено — до кросовера Atlas Pro приєдналася компактніша модель Coolray. Автомобілі вже привезли в нашу країну. Про це повідомляється на сайті українського представництва бренду.

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Кросовер оснащений 174-сильним турбомотором Volvo
Фото: Geely

Кросовер Geely Coolray — компактна 4,38-метрова модель для молоді. Минулого року вона пройшла оновлення і отримала величезну решітку радіатора та тоненькі діодні фари. Топова версія отримала декор "під карбон" і 18-дюймові диски.

У салоні Geely Coolray 2023 з'явилися віртуальний щиток приладів і 12,3-дюймовий тачскрін. Об'єм багажника становить 330 л.

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Новий Geely Coolray оснащений 1,5-літровим турбомотором на 174 к. с. розробки Volvo і 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,6 с і розвинути 195 км/год, а витрата пального становить 6,1 л/100 км у змішаному циклі.

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У салоні встановлено два дисплеї
Фото: Geely

Ціна Geely Coolray в Україні стартує з 851 000 гривень. Китайський кросовер у базовій версії отримав клімат-контроль, круїз-контроль, датчик світла, парктронік, камеру, підігрів усіх сидінь і керма. У дорожчому варіанті Premium додані безключовий доступ, датчик дощу і електропривод крісла водія.

Раніше Фокус розповідав, що на український ринок повертається відомий автовиробник.

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