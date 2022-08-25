Новые Logan и Duster не получат популярные дизельные двигатели: известна причина

Более суровые эко-стандарты сделают производство бюджетных дизельных моделей нерентабельным. По этой причине новый Logan с 1,5-литровым дизельным двигателем уже недоступен в Европе, а вскоре этим мотором прекратят оснащать и Duster.

Renault Group постепенно отказываются от дизельных двигателей. Постепенно они исчезнут из предложения для моделей Renault и Dacia. Об этом стало известно сайту motor.es.

В частности, уже в ближайшее время дизелями перестанут оснащать самые доступные модели Renault Group, которые в Евросоюзе продаются под брендом Dacia, а в Украине известны под маркой Renault.

Новые Logan и Sandero третьего поколения уже нельзя заказать с дизельными двигателями объемом 1,5 л. Эти модели, а также новый кроссовер Dacia Jogger, продаются только в бензиновых версиях, а позже появятся гибриды.

[ + – ] Дизельные Renault и Dacia популярные, но новые эко-стандарты сделают их существенно дороже Фото: Dacia

Dacia и Renault Duster пока можно купить 1,5-литровым с дизелем, однако новое поколение модели также его не получит. Большой кроссовер Dacia Bigster будет доступен только в бензиновых и гибридных вариантах.

Следует отметить, что дизельные Dacia традиционно пользовались высоким спросом в ЕС благодаря невысокой цене и малому расхода топлива. Это самые доступные авто с дизелем на европейском рынке.

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Отказаться от бестселлеров заставляет ужесточение экологических норм. Новые эко-стандарты Евро-7 сделают выпуск бюджетных дизельных авто нерентабельным.

Ранее также стало известно, что не будет дизельных двигателей и у Renault Clio и Captur нового поколения. А кроссовер Renault Austral уже сейчас предлагают только в бензиновом или гибридном исполнении, хотя его предшественник Kadjar был очень популярен именно с дизелем.

Ранее Фокус сообщал, что в Renault делают ставку на электрификацию и уже в 2024 году презентуют недорогой электромобиль за 20 000 евро.