Нові Logan та Duster не отримають популярні дизельні двигуни: відома причина

Суворіші екостандарти зроблять виробництво бюджетних дизельних моделей нерентабельним. Тому новий Logan з 1,5-літровим дизельним двигуном вже недоступний в Європі, а незабаром цим мотором припинять оснащувати і Duster.

Renault Group поступово відмовляються від дизельних двигунів. Поступово вони зникнуть із пропозиції для моделей Renault та Dacia. Про це стало відомо на сайті motor.es.

Зокрема вже найближчим часом дизелями перестануть оснащувати найдоступніші моделі Renault Group, які в Євросоюзі продаються під брендом Dacia, а в Україні відомі під маркою Renault.

Нові Logan та Sandero третього покоління вже не можна замовити з дизельними двигунами об'ємом 1,5 л. Ці моделі, а також новий кросовер Dacia Jogger, продаються лише в бензинових версіях, а потім з'являться гібриди.

[ + – ] Дизельні Renault і Dacia популярні, але нові екостандарти зроблять їх суттєво дорожчими Фото: Dacia

Dacia та Renault Duster поки можна купити 1,5-літровим з дизелем, проте нове покоління моделі також його не отримає. Великий кросовер Dacia Bigster буде доступний лише в бензинових та гібридних варіантах.

Слід зазначити, що дизельні Dacia традиційно мали високий попит у ЄС завдяки невисокій ціні та малій витраті палива. Це найдоступніші автомобілі з дизелем на європейському ринку.

Важливо

Новий преміальний електрокросовер від Honda кине виклик Tesla та BMW (відео)

Відмовитися від бестселерів змушує посилення екологічних норм. Нові екостандарти Євро-7 зроблять випуск бюджетних дизельних авто нерентабельним.

Раніше також стало відомо, що не буде дизельних двигунів і Renault Clio і Captur нового покоління. А кросовер Renault Austral вже зараз пропонують лише у бензиновому чи гібридному виконанні, хоча його попередник Kadjar був дуже популярним саме з дизелем.

Раніше Фокус повідомляв, що в Renault роблять ставку на електрифікацію і вже в 2024 презентують недорогий електромобіль за 20 000 євро.