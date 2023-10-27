Во Франции выпустили недорогие городские электрокары: их можно водить без прав (фото)
Двухместные электромобили Aixam e оснащены мотором на 8,15 л. с. и могут проехать до 130 км без подзарядки. В линейке есть хэтчбек, купе и кроссовер.
Во Франции представили обновленную линейку электромобилей Aixam e. Она включает сразу триминиатюрных городских модели. Ее подробности раскрыли на официальном сайте производителя.
Aixam уже не одно десятилетие производит компактные городские авто. Они столь маломощные, что приравнены к квадроциклам и управлять ими в ряде стран ЕС можно с 14 лет и без водительских прав.Важно
Ранее в линейке Aixam были только бензиновые модели, но теперь есть и электрокары. Они бросят вызов Citroen Ami, хотя ощутимо дороже – стоят от 16 699 до 19 799 евро. Также их предлагают в лизинг по за 183-240 евро в месяц.
Aixam e – двухместные электрокары длиной 2,7-3 м и массой 425 кг. Покупателям предлагают стандартный хэтчбек City, его купеобразную версию Coupe с более стремительным профилем и внедорожный вариант Crossover с увеличенным клиренсом. У них большой багажник – 700 л в стандартной версии и 1000 л – в купеобразной.
Салон выглядит довольно просто, но внутри есть 6,2-дюймовый тачскрин. Комплектация Aixam e довольно богатая – диодные фары, кондиционер, аудиосистема, камера заднего вида, электропривод двери багажника, датчики света и дождя.
Электромобили Aixam e оснащены мотором на 8,15 л. с. и способны развить всего 45 км/ч. На выбор предложены батареи на 5,1 и 7,9 кВт∙ч: запас хода составляет 95 и 130 км, соответственно.
Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве заметили компактный французский электромобиль.
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