Во Франции выпустили недорогие городские электрокары: их можно водить без прав (фото)

Двухместные электромобили Aixam e оснащены мотором на 8,15 л. с. и могут проехать до 130 км без подзарядки. В линейке есть хэтчбек, купе и кроссовер.

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Во Франции представили обновленную линейку электромобилей Aixam e. Она включает сразу триминиатюрных городских модели. Ее подробности раскрыли на официальном сайте производителя.

Aixam e City

Aixam уже не одно десятилетие производит компактные городские авто. Они столь маломощные, что приравнены к квадроциклам и управлять ими в ряде стран ЕС можно с 14 лет и без водительских прав.

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Ранее в линейке Aixam были только бензиновые модели, но теперь есть и электрокары. Они бросят вызов Citroen Ami, хотя ощутимо дороже – стоят от 16 699 до 19 799 евро. Также их предлагают в лизинг по за 183-240 евро в месяц.

Aixam e Coupe

Aixam e – двухместные электрокары длиной 2,7-3 м и массой 425 кг. Покупателям предлагают стандартный хэтчбек City, его купеобразную версию Coupe с более стремительным профилем и внедорожный вариант Crossover с увеличенным клиренсом. У них большой багажник – 700 л в стандартной версии и 1000 л – в купеобразной.

Aixam e Crossover

Салон выглядит довольно просто, но внутри есть 6,2-дюймовый тачскрин. Комплектация Aixam e довольно богатая – диодные фары, кондиционер, аудиосистема, камера заднего вида, электропривод двери багажника, датчики света и дождя.

В салоне установлен сенсорный дисплей

Электромобили Aixam e оснащены мотором на 8,15 л. с. и способны развить всего 45 км/ч. На выбор предложены батареи на 5,1 и 7,9 кВт∙ч: запас хода составляет 95 и 130 км, соответственно.

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