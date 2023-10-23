Британцы назвали лучшие компактные электромобили 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 10 компактных электромобилей, которые эксперты рекомендуют к покупке. Эти модели отлично подходят для городских поездок и имеют множество плюсов.

Related video

Британские эксперты назвали лучшие электромобили 2023 года с компактными габаритами. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

Небольшие электрокары лучше подходят для эксплуатации в городе. Такие автомобили не только экономные, но и простые в управлении.

В рейтинг вошли 8 компактных электромобилей, которые можно купить новыми в 2023 году. Эксперты выделили их главные преимущества и недостатки.

Важно

Названы лучшие семейные авто с пробегом стоимостью до 25 000 долларов (фото)

ТОП-8 лучших компактных электромобилей 2023 года:

8. GWM Ora Funky Cat

GWM Ora Funky Cat отличается просторным интерьером Фото: Great Wall

Ora Funky Cat от Great Wall Motors отличается необычным дизайном и просторным интерьером. Помимо этого электромобиль обладает приятной управляемостью по меркам своего класса.

Плюсы:

стильный дизайн;

просторный интерьер;

приятная управляемость.

Минусы:

небогатое оснащение;

неудобная информационно-развлекательная система;

небольшой запас хода.

7. Honda E

Honda E имеет необычный ретро-дизайн Фото: Honda

Honda E имеет целый ряд необычных решений, среди которых расположение электромотора сзади и камеры вместо боковых зеркал заднего вида. Также это довольно практичный электрокар с приятной управляемостью.

Плюсы:

стильный дизайн;

неплохая динамика;

приятная управляемость.

Минусы:

небольшой запас хода;

высокая стоимость;

небольшой багажник.

6. BYD Dolphin

BYD Dolphin дешевле конкурентов Фото: BYD Auto

BYD Dolphin дешевле своих конкурентов, но предлагает богатое оснащение и большой запас хода. Помимо этого модель имеет просторный интерьер.

Плюсы:

большой запас хода;

дешевле конкурентов;

богатое оснащение.

Минусы:

неприятная управляемость;

неудобная информационно-развлекательная система.

5. Mazda MX-30

Mazda MX-30 предлагает необычные задние боковые двери Фото: Mazda

Первый электромобиль Mazda сильно отличается от конкурентов. У кроссовера есть необычные задние боковые двери, а также роскошный салон с удобными органами управления.

Плюсы:

роскошный интерьер;

стильный дизайн;

приятная управляемость.

Минусы:

небольшой запас хода;

неудобные задние боковые двери;

слишком тяжелый.

4. Mini Electric

Mini Electric имеет приятную управляемость Фото: MINI

Mini Electric предлагает все то, за что водители полюбили авто этого бренда, но с электрической силовой установкой. Хэтчбек имеет приятную управляемость и стильный дизайн.

Плюсы:

приятная управляемость;

стильный дизайн;

неплохая динамика.

Минусы:

небольшой запас хода;

маленькая батарея;

не самый практичный интерьер.

3. Vauxhall/Opel Corsa Electric

Opel Corsa Electric обладает большим запасом хода Фото: Stellantis

Электрическая версия Opel Corsa обладает большим запасом хода в реальных условиях и стильным дизайном. Также приятно удивляет отзывчивая информационно-развлекательная система.

Плюсы:

большой запас хода;

стильный дизайн.

Минусы:

неприятная управляемость;

мало места на заднем ряду сидений;

неудобная посадка водителя.

2. Fiat 500e

Fiat 500e предлагает приятную управляемость Фото: Stellantis

Новый Fiat 500e остался узнаваемым, но во многом превосходит своего предшественника. Компактный хэтчбек имеет приятную управляемость и богатое оснащение.

Плюсы:

стильный дизайн;

богатое оснащение;

приятная управляемость.

Минусы:

неудобная посадка водителя;

небольшой запас хода;

неудобное расположение педалей.

1. Peugeot e-208

Peugeot e-208 стал лидером этого рейтинга Фото: Stellantis

Peugeot e-208 имеет стильный дизайн и предлагает большой запас хода. Также привлекает самобытный интерьер хэтчбека и богатое оснащение.

Плюсы:

большой аккумулятор;

комфортная подвеска;

неплохая динамика.

Минусы:

неприятная управляемость;

не самый качественный интерьер;

мало места на заднем ряду сидений.

Ранее Фокус писал, что американские эксперты назвали лучшие семейные авто 2023 года премиум-сегмента.