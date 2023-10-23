Британцы назвали лучшие компактные электромобили 2023 года (фото)
В рейтинг вошли 10 компактных электромобилей, которые эксперты рекомендуют к покупке. Эти модели отлично подходят для городских поездок и имеют множество плюсов.
Британские эксперты назвали лучшие электромобили 2023 года с компактными габаритами. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.
Небольшие электрокары лучше подходят для эксплуатации в городе. Такие автомобили не только экономные, но и простые в управлении.
В рейтинг вошли 8 компактных электромобилей, которые можно купить новыми в 2023 году. Эксперты выделили их главные преимущества и недостатки.Важно
ТОП-8 лучших компактных электромобилей 2023 года:
8. GWM Ora Funky Cat
Ora Funky Cat от Great Wall Motors отличается необычным дизайном и просторным интерьером. Помимо этого электромобиль обладает приятной управляемостью по меркам своего класса.
Плюсы:
- стильный дизайн;
- просторный интерьер;
- приятная управляемость.
Минусы:
- небогатое оснащение;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- небольшой запас хода.
7. Honda E
Honda E имеет целый ряд необычных решений, среди которых расположение электромотора сзади и камеры вместо боковых зеркал заднего вида. Также это довольно практичный электрокар с приятной управляемостью.
Плюсы:
- стильный дизайн;
- неплохая динамика;
- приятная управляемость.
Минусы:
- небольшой запас хода;
- высокая стоимость;
- небольшой багажник.
6. BYD Dolphin
BYD Dolphin дешевле своих конкурентов, но предлагает богатое оснащение и большой запас хода. Помимо этого модель имеет просторный интерьер.
Плюсы:
- большой запас хода;
- дешевле конкурентов;
- богатое оснащение.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- неудобная информационно-развлекательная система.
5. Mazda MX-30
Первый электромобиль Mazda сильно отличается от конкурентов. У кроссовера есть необычные задние боковые двери, а также роскошный салон с удобными органами управления.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- стильный дизайн;
- приятная управляемость.
Минусы:
- небольшой запас хода;
- неудобные задние боковые двери;
- слишком тяжелый.
4. Mini Electric
Mini Electric предлагает все то, за что водители полюбили авто этого бренда, но с электрической силовой установкой. Хэтчбек имеет приятную управляемость и стильный дизайн.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- стильный дизайн;
- неплохая динамика.
Минусы:
- небольшой запас хода;
- маленькая батарея;
- не самый практичный интерьер.
3. Vauxhall/Opel Corsa Electric
Электрическая версия Opel Corsa обладает большим запасом хода в реальных условиях и стильным дизайном. Также приятно удивляет отзывчивая информационно-развлекательная система.
Плюсы:
- большой запас хода;
- стильный дизайн.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- мало места на заднем ряду сидений;
- неудобная посадка водителя.
2. Fiat 500e
Новый Fiat 500e остался узнаваемым, но во многом превосходит своего предшественника. Компактный хэтчбек имеет приятную управляемость и богатое оснащение.
Плюсы:
- стильный дизайн;
- богатое оснащение;
- приятная управляемость.
Минусы:
- неудобная посадка водителя;
- небольшой запас хода;
- неудобное расположение педалей.
1. Peugeot e-208
Peugeot e-208 имеет стильный дизайн и предлагает большой запас хода. Также привлекает самобытный интерьер хэтчбека и богатое оснащение.
Плюсы:
- большой аккумулятор;
- комфортная подвеска;
- неплохая динамика.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- не самый качественный интерьер;
- мало места на заднем ряду сидений.
Ранее Фокус писал, что американские эксперты назвали лучшие семейные авто 2023 года премиум-сегмента.