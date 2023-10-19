Названы лучшие семейные авто с пробегом стоимостью до 25 000 долларов (фото)
В рейтинг вошли 10 подержанных семейных автомобилей, которые эксперты рекомендуют к покупке. Все эти модели имеют множество плюсов, но и свои недостатки.
Британские эксперты назвали 10 лучших семейных автомобилей с пробегом, которые можно купить менее чем за 25 000 долларов. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
В наше время многие автопроизводители предлагают недорогие семейные модели. Они отличаются высоким уровнем практичности и подходят для эксплуатации в городе и за его пределами.
В рейтинге представлены 10 подержанных семейных автомобилей стоимостью до $25 000. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.Важно
ТОП-10 лучших семейных автомобилей с пробегом стоимостью до $25 000:
10. Opel/Vauxhall Astra
Opel Astra дешевле многих своих конкурентов, но эта модель имеет просторный интерьер и богатое оснащение. Эксперты рекомендуют выбирать версии с бензиновыми двигателями.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- низкая стоимость;
- богатое оснащение.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- дизельные двигатели работают шумно;
- жесткая подвеска.
9. Honda Civic
Honda Civic отличается высоким уровнем надежности. Также это стильная модель с приятной управляемостью и вместительным багажником.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- высокий уровень безопасности;
- вместительный багажник.
Минусы:
- неудобная информационно-развлекательная система;
- мало места на заднем ряду сидений;
- плохая шумоизоляция.
8. Hyundai i30
Hyundai i30 предлагает комфортную подвеску и вместительный багажник. Помимо этого модель дешевле своих конкурентов.
Плюсы:
- расширенная гарантия;
- низкая стоимость;
- вместительный багажник.
Минусы:
- маломощные двигатели;
- неприятная управляемость;
- мало места на заднем ряду сидений.
7. Ford Focus
Ford Focus не только имеет бюджетный ценник, но и множество других плюсов. Среди них приятная управляемость и практичный интерьер.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- есть мощные двигатели;
- практичный интерьер.
Минусы:
- дешевые материалы в интерьере;
- неотзывчивый тормоз;
- жесткая подвеска.
6. Skoda Octavia
Skoda Octavia сочетает в себе комфорт и практичность. Это отличный автомобиль для водителей, которым нужна универсальная семейная модель.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- вместительный багажник;
- много места на заднем ряду сидений.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- низкий уровень надежности.
5. Audi A3
Audi A3 предлагает более высокий уровень роскоши в сравнении с конкурентами. Помимо этого модель отличается высокой плавностью хода и приятной управляемостью.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- удобная посадка за рулем;
- низкий расход топлива.
Минусы:
- не самый качественный интерьер;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- высокая стоимость;
- низкий уровень надежности.
4. Seat Leon
Seat Leon имеет стильный дизайн и приятную управляемость. Также эта модель предлагает просторный интерьер с приятными материалами.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- много места на заднем ряду сидений;
- богатое оснащение.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- плохая шумоизоляция;
- гибридная версия предлагает небольшой багажник;
- низкий уровень надежности.
3. Volkswagen Golf
Volkswagen Golf сочетает в себе комфорт и универсальность. Это вместительный автомобиль с богатым оснащением и приятной управляемостью.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- приятная управляемость;
- низкий расход топлива.
Минусы:
- неудобная информационно-развлекательная система;
- не самый просторный интерьер;
- высокая стоимость.
2. BMW 1 Series
BMW 1 Series отличается стильным дизайном и универсальностью. Эта модель предлагает самую приятную управляемость в своем классе.
Плюсы:
- высокое качество сборки;
- вместительный багажник;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- плохая шумоизоляция;
- не самый безопасный;
- небогатое оснащение.
1. Toyota Corolla
Toyota Corolla предлагает низкий расход топлива, особенно в гибридной версии, а также высокий уровень надежности. Добавьте к этому приятную управляемость и вы получите один из лучших автомобилей в своем классе.
Плюсы:
- низкий расход топлива;
- приятная управляемость;
- высокий уровень надежности.
Минусы:
- мало места на заднем ряду сидений;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- не самые мощные двигатели.
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