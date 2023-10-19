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Названы лучшие семейные авто с пробегом стоимостью до 25 000 долларов (фото)

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Фото: Toyota | Toyota Corolla имеет низкий расход топлива и приятную управляемость

В рейтинг вошли 10 подержанных семейных автомобилей, которые эксперты рекомендуют к покупке. Все эти модели имеют множество плюсов, но и свои недостатки.

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Британские эксперты назвали 10 лучших семейных автомобилей с пробегом, которые можно купить менее чем за 25 000 долларов. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

В наше время многие автопроизводители предлагают недорогие семейные модели. Они отличаются высоким уровнем практичности и подходят для эксплуатации в городе и за его пределами.

В рейтинге представлены 10 подержанных семейных автомобилей стоимостью до $25 000. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.

Важно
Названы лучшие премиальные семейные автомобили 2023 года (фото)
Названы лучшие премиальные семейные автомобили 2023 года (фото)

ТОП-10 лучших семейных автомобилей с пробегом стоимостью до $25 000:

10. Opel/Vauxhall Astra

Opel Astra Fullscreen
Opel Astra дешевле своих конкурентов
Фото: Opel

Opel Astra дешевле многих своих конкурентов, но эта модель имеет просторный интерьер и богатое оснащение. Эксперты рекомендуют выбирать версии с бензиновыми двигателями.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • низкая стоимость;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • дизельные двигатели работают шумно;
  • жесткая подвеска.

9. Honda Civic

Honda Civic Fullscreen
Honda Civic отличается высоким уровнем надежности
Фото: Honda

Honda Civic отличается высоким уровнем надежности. Также это стильная модель с приятной управляемостью и вместительным багажником.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • высокий уровень безопасности;
  • вместительный багажник.

Минусы:

  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • плохая шумоизоляция.

8. Hyundai i30

Hyundai i30 Fullscreen
Hyundai i30 имеет вместительный багажник
Фото: Hyundai

Hyundai i30 предлагает комфортную подвеску и вместительный багажник. Помимо этого модель дешевле своих конкурентов.

Плюсы:

  • расширенная гарантия;
  • низкая стоимость;
  • вместительный багажник.

Минусы:

  • маломощные двигатели;
  • неприятная управляемость;
  • мало места на заднем ряду сидений.

7. Ford Focus

Ford Focus Fullscreen
Ford Focus предлагает приятную управляемость
Фото: Ford

Ford Focus не только имеет бюджетный ценник, но и множество других плюсов. Среди них приятная управляемость и практичный интерьер.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • есть мощные двигатели;
  • практичный интерьер.

Минусы:

  • дешевые материалы в интерьере;
  • неотзывчивый тормоз;
  • жесткая подвеска.

6. Skoda Octavia

Skoda Octavia Fullscreen
Skoda Octavia предлагает комфортную подвеску
Фото: Skoda

Skoda Octavia сочетает в себе комфорт и практичность. Это отличный автомобиль для водителей, которым нужна универсальная семейная модель.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • вместительный багажник;
  • много места на заднем ряду сидений.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • низкий уровень надежности.

5. Audi A3

Audi A3 Fullscreen
Audi A3 роскошнее конкурентов
Фото: Audi

Audi A3 предлагает более высокий уровень роскоши в сравнении с конкурентами. Помимо этого модель отличается высокой плавностью хода и приятной управляемостью.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • удобная посадка за рулем;
  • низкий расход топлива.

Минусы:

  • не самый качественный интерьер;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • высокая стоимость;
  • низкий уровень надежности.

4. Seat Leon

Seat Leon Fullscreen
Seat Leon имеет стильный дизайн
Фото: SEAT

Seat Leon имеет стильный дизайн и приятную управляемость. Также эта модель предлагает просторный интерьер с приятными материалами.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • много места на заднем ряду сидений;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • плохая шумоизоляция;
  • гибридная версия предлагает небольшой багажник;
  • низкий уровень надежности.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf Fullscreen
Volkswagen Golf имеет низкий расход топлива
Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf сочетает в себе комфорт и универсальность. Это вместительный автомобиль с богатым оснащением и приятной управляемостью.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • приятная управляемость;
  • низкий расход топлива.

Минусы:

  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • не самый просторный интерьер;
  • высокая стоимость.

2. BMW 1 Series

BMW 1 Series Fullscreen
BMW 1 Series управляется как спорткар
Фото: BMW

BMW 1 Series отличается стильным дизайном и универсальностью. Эта модель предлагает самую приятную управляемость в своем классе.

Плюсы:

  • высокое качество сборки;
  • вместительный багажник;
  • удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

  • плохая шумоизоляция;
  • не самый безопасный;
  • небогатое оснащение.

1. Toyota Corolla

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Fullscreen
Toyota Corolla стала лидером этого рейтинга
Фото: Toyota

Toyota Corolla предлагает низкий расход топлива, особенно в гибридной версии, а также высокий уровень надежности. Добавьте к этому приятную управляемость и вы получите один из лучших автомобилей в своем классе.

Плюсы:

  • низкий расход топлива;
  • приятная управляемость;
  • высокий уровень надежности.

Минусы:

  • мало места на заднем ряду сидений;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • не самые мощные двигатели.

Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали лучшие семиместные автомобили 2023 года.