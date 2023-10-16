Названы лучшие премиальные семейные автомобили 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 10 семейных автомобилей, которые во многом превосходят своих конкурентов. Эти модели имеют роскошные интерьеры и некоторые другие уникальные особенности.

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Американские эксперты назвали лучшие семейные авто 2023 года премиум-сегмента. Эти модели предлагают практичные и роскошные интерьеры. Рейтинг опубликовали на сайте CarBuzz.

Автопроизводители предлагают множество семейных моделей. Эксперты выделили самые роскошные авто, которые входят в этот класс.

Всего в рейтинг вошли 10 семейных автомобилей с высоким уровнем роскоши. Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами.

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10. Audi A6 Allroad

Audi A6 Allroad способен справиться с бездорожьем Фото: Audi

Audi A6 Allroad подойдет для водителей, которым нужен не просто практичный премиальный автомобиль. Эта модель также отлично справляется с бездорожьем, но не становится неуклюжей на дорогах.

Внутри вы найдете красивый и просторный интерьер с отделкой из высококачественных материалов. Помимо этого универсал предлагает вместительный багажник.

9. Volvo XC90

Volvo XC90 безопаснее конкурентов Фото: Volvo

Volvo XC90 является одним из самых безопасных кроссоверов на рынке. Помимо этого модель отличается просторным и красивым интерьером с удобной информационно-развлекательной системой.

Кроссовер доступен в версиях на семь посадочных мест. При этом багажник все еще остается вместительным.

8. Toyota Sienna

Toyota Sienna подходит для большой семьи Фото: Toyota

Toyota Sienna давно зарекомендовал себя как отличный минивэн для большой семьи. Модель имеет богатое оснащение и просторный интерьер.

Топовые версии минивэна отличаются высококачественной внутренней отделкой. В список оснащения входят некоторые эксклюзивные функции, которых нет у конкурентов.

7. Hyundai Palisade Calligraphy

Hyundai Palisade предлагает просторный интерьер Фото: Motor1.com

Топовая версия Hyundai Palisade отличается богатым оснащением и роскошным интерьером на семь посадочных мест. Внутренняя отделка включает кожу Nappa и дерево.

На втором ряду установлены капитанские кресла с подогревом и вентиляцией. Также топовая модификация кроссовера предлагает премиальную аудиосистему Harman Kardon QuantumLogic с 12 динамиками.

6. Cadillac Escalade ESV Premium Luxury Platinum

Cadillac Escalade комфортнее многих конкурентов Фото: General Motors

Cadillac Escalade является одним из самых роскошных и больших внедорожников в своем классе. Версия ESV Premium Luxury Platinum делает колесную базу модели еще длиннее, а интерьер — роскошнее.

В интерьере есть много места для пассажиров всех трех рядом. Помимо этого модель отличается богатым оснащением с продвинутой аудиосистемой AKG с 36 динамиками, холодильником и огромной панорамной крышей.

5. Lincoln Navigator

Lincoln Navigator предлагает роскошный интерьер Фото: Lincoln

Конкурент Cadillac Escalade от Ford также предлагает роскошный интерьер и премиальное оснащение. Передние сиденья поддерживают электрорегулировки в 30 направлениях, а также подогрев и вентиляцию.

На втором и третьем рядах сидений есть много места для ног. Огромная панорамная крыша Vista открывает вид на звезды для всех пассажиров.

4. Lexus RX Hybrid

Lexus RX Hybrid имеет небольшой расход топлива Фото: Lexus

Гибридная версия Lexus RX отличается высоким уровнем безопасности и богатым оснащением. Также это экономный кроссовер с небольшим расходом топлива, но мощной силовой установкой.

В интерьере предлагается кожаная отделка Lexus NuLuxe, различные варианты отделки деревом на выбор, а также информационно-развлекательная система с 14-дюймовым сенсорным дисплеем. В список оснащения входят адаптивный круиз-контроль, система предупреждения столкновений с обнаружением пешеходов и система распознавания дорожных знаков.

3. Lucid Air Grand Touring

Lucid Air не только роскошный, но и быстрый автомобиль Фото: Lucid Motors

Электромобиль Lucid Air Grand Touring предлагает не только роскошный интерьер и богатое оснащение, но и 1050-сильную установку с двумя электромоторами. Седан способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,6 секунды.

Также привлекает большой запас хода Lucid Air Grand Touring в 830 км на одном заряде. Внутри достаточно места для пяти человек, которые могут путешествовать с комфортом.

2. Volvo V60 Recharge

Volvo V60 Recharge отличается высоким уровнем практичности Фото: Volvo

Volvo V60 Recharge не только универсальнее многих своих конкурентов, но и быстрее. В этом заслуга гибридной установки мощностью 455 л.с. Благодаря этому разгон до сотни занимает всего 4,3 секунды.

Комплектация Polestar Engineered предлагает спортивные тормоза Brembo и амортизаторы Ohlins. Помимо этого модель остается очень практичной и имеет роскошный интерьер.

1. Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid Pinnacle

Chrysler Pacifica предлагает практичный интерьер Фото: Chrysler

Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid Pinnacle объединяет в себе все качества идеального семейного авто. Гибридный минивэн расходует всего 2,9 литра бензина на 100 км, но имеет мощную силовую установку.

Внутри установлены семь сидений, которые можно настроить под себя. Они обтянуты кожей Nappa, а на втором ряду предусмотрены подушки для дополнительного комфорта.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших семейных автомобилей с пробегом.